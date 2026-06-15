Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas povodom potencijalnog dogovora između NIS-a i mađarskog MOL-a da ništa nije završeno, dok ne bude saglasnost dala i Ruska Federacija.

Vučić je na pitanja novinara tokom posete Gruziji o najavi prekida rata između SAD i Irana šta može Srbija, ali i ceo svet da očekuju od toga, rekao da srećom može da dođe do mira, ako ne dugotrajnog, onda do srednjeročnog na Bliskom Istoku i ukazao da bi to bilo od ogromnog značaja, piše Tanjug.

"Samo ako pogledate cenu nafte, cena nafte je sa 94,5 pala na 83,5 u jednom danu. To je ogromna razlika u ceni. I danas proveravamo naše prihode koji će biti manji zbog manjih akciza, zbog svega drugog. Država živi od akciza, carina, poreza na dobit, dakle PDV-a, uvoznog i izvoznog", objasnio je on.

Govoreći o Naftnoj industriji Srbije, Vučić je u vezi sa MOL-om naveo da pored odluke Vlade Srbije i Mađara, mora da se usaglasi i treća strana odnosno Rusija.

"Mi imamo ono što je za nas od presudnog značaja, to je da ako se tu uspostavi mir, ukoliko uspemo da završimo na neki način, jer još to nije završeno, nije ni blizu završenog, ovo sa MOL-om, bez obzira na odluke naše Vlade, bez obzira na odluke Mađara, mora da se saglasi treća strana, mora da se saglasi Ruska Federacija. Ako bismo i to završili onda uz smirivanje tenzija na Bliskom Istoku, to bi bile strašno dobre vesti za našu zemlju", rekao je on.

Predsednik je naglasio da bi onda mogao da izađe pred građane sa snažnijim paketom mera i većom verom u višu stopu rasta, i u brži i značajniji napredak životnog standarda.

Vučić je naveo da bi, ukoliko bi Rusi i Ukrajinci završili ratovanje, to bio neverovatan podstrek za ubrzanje svih stopa, odnosno rast na svim nivoima, kao i da bi tada građani konačno, bez preteranih briga, mogli da planiraju svoju budućnost u Srbiji, sa uverenjem da će da žive dobro i da će se razlike između najrazvijenijih zemalja i Srbije drastičnom brzinom smanjivati.

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