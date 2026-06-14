I dodao je da se završetak čitave deonice Moravskog koridora očekuje do kraja godine. Antić je rekao i da se ove godine planira otvaranje više od 100 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica.

Kako je istakao, otvaranje nove deonice Moravskog koridora za Kraljevo predstavlja potpuno novo otvaranje prema ostatku Srbije.

"Ponosni smo i što smo uspeli da Kraljevo stavimo na mrežu auto-puteva i da Rašku oblast dodatno unapredimo", rekao je Antić gostujući na TV Prva.

Dodao je da je cela dužina Moravskog koridora 112 kilometara, a da će za desetak dana biti otvoreno oko 29 kilometara.

"Mi smo do sada pustili u saobraćaj nekih 72 kilometra, od Pojata do Vrbe. Vrba je već na teritoriji grada Kraljeva i sada puštamo u saobraćaj deonicu od petlje Preljina-Čačak, do petlje Adrani-Kraljevo, otprilike 29 kilometara najmodernijeg i najboljeg auto-puta koji radimo u Srbiji. Auto-put koji je širi gotovo dva metra od svih ostalih auto-puteva. Ima tu dodatnu bezbednosnu komponentu, ima i komponentu pametnog autoputa sa svim upozorenjima, signalizacijama, praćenjem ključnih parametara. Jedna fantastična deonica", rekao je Antić.

On je naveo da je na toj trasi urađeno i 25 kilometara hidrotehničkog uređenja Zapadne Morave.

"U dobrom delu to je novo korito Zapadne Morave, u drugom delu to je, da kažem, izgradnja dodatne zaštite pored auto-puta i taj deo Morave će biti daleko bolje organizovan i ljudi će biti bolje zaštićeni od onih poplavnih talasa sa kojima smo se suočavali u prethodnom periodu", naglasio je Antić.

Kako je naglasio, ovo će biti biti prvi digitalizovani 5G auto-put u našoj zemlji.

Antić je rekao da se do kraja godine očekuje da bude završen ceo Moravski koridor.

"Ostaje nam još 12 kilometara, to je od petlje Adrani do petlje Vrba, sve na teritoriji grada Kraljeva, i to ćemo završiti do kraja godine", rekao je on.

Prema rečima Antića, Moravski koridor je jedan posebno značajan projekat, zato što on u potpunosti stavlja u funkciju sve putne pravce u Srbiji i prvi je auto-put koji povezuje istok sa zapadom Srbije i auto-put koji povezuje Koridor 10 sa Koridorom 11, odnosno auto-putem Miloš Veliki.

"On predstavlja jednu poprečnu vezu koja omogućava sada jedno potpuno, dobro i kvalitetno organizovanje saobraćaja u čitavoj Srbiji. On predstavlja i najbolje veze, u budućnosti između svih onih putnih pravaca koji dolaze-Koridorom 10 iz pravca Bugarske, iz pravca Severne Makedonije, sa svim onim što gravitiraju u Zapadnoj Srbiji, a sutra i Republici Srpskoj, odnosno BiH i Crnoj Gori", objašnjava Antić.

Dodao je da sa Moravskim koridorom od Pojata dolazimo do Preljine, a od Preljine imamo deonicu auto-puta koja ide do Požege i da je to još oko 30 kilometara izgrađenog auto-puta.

"Sad kreće da se radi deo auto-puta prema Dugoj Poljani, odnosno Crnoj Gori, i treba da krene da se radi deo od Požege prema Kotromanu, odnosno ta prva deonica. Pravimo savršenu organizaciju saobraćaja u Srbiji sa jedne strane. S druge strane, Moravski koridor povezuje tri važna okruga - Rasinski, Raški i Moravički okrug, a na njega se naslanja i Šumadijski okrug zbog veze koju ćemo imati od obilaznice oko Kragujevca prema Mrčajevcima", rekao je on.

Istakao je da ovom auto-putu gravitira oko 500.000 ljudi.

"To je za tih 500.000 ljudi spektar novih šansi. Ubrzava im saobraćajne mogućnosti, povećava mogućnosti kada je školovanje u pitanju, odlazak iz jednog mesta u drugo mesto, više šanse za biznis i dolazak investicija. Sam Moravski koridor će doneti i tri nove industrijske zone", rekao je Antić.

On je rekao i da se početkom avgusta očekuje i otvaranje novih 29 kilometara Dunavskog koridora.

"Očekujem da će kolege iz 'Puteva Srbije' pustiti takođe u avgustu prvu deonicu obilaznice oko Kragujevca. Čeka nas puštanje u saobraćaj i deonice koju mi realizujemo, brza saobraćajnica Slepčević-Badovinci - još jedna nova veza sa Republikom Srpskom", rekao je Antić.

Pored puštanja novih saobraćajnica, "Koridori", kako kaže Antić, realizuju i druge važne projekte, kao što je Fruškogorski koridor - 44 kilometra brze saobraćajnice od Rume do Novog Sada, sa tunelom Iriški venac koji kad bude stavljen u funkciju, biće najduži tunel u Srbiji, dug 3,5 kilometara sa novim mostom preko Dunava.

"Očekujem da ćemo u narednih nekoliko dana prisustvovati spajanju glavne mostovske konstrukcije na tom mostu preko Dunava", rekao je on.

Istakao je da se radi i na auto-putu Beograd-Zrenjanin-Novi Sad i da su intenzivirani radovi na projektu "Osmeh Vojvodine".

"Radimo onu deonicu od Bačkog Brega do Sombora, nekih 22 km. Planiramo, veoma brzo da ulazimo i u radove deonice od auto-puta Novi Sad-Subotica, kod Petlje Vrbas, da krenemo i sa te strane da spajamo prema Somboru. I nadam se da ćemo veoma brzo krenuti u izgradnju brze sobraćajnice Vožd Karađorđe. Potpisali smo ugovor za prve dve deonice, od petlje Mali Požarevac-Sopot-Mladenovac-Orašac-Aranđelovac, i sa druge strane od auto-puta Miloš Veliki kod Čibutkovice, prema Aranđelovcu, i krećemo da radimo avgust ili septembar", naglasio je direktor "Koridora Srbije" Aleksandar Antić.

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