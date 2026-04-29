Takav trend doveo je do manjeg broja polovnih vozila na tržištu i slabije raznovrsnosti ponude.

Međutim, prema procenama automobilskih analitičara, taj obrazac počinje da se menja u 2026. godini. Sve veći broj vozača koji je ranije odustajao od zamene vozila sada ponovo ulazi na tržište, što povećava ukupnu ponudu polovnih automobila i širi izbor za kupce.

Veća ponuda menja odnose na tržištu

Povećanje broja polovnih vozila dovodi do jače konkurencije među prodavcima, a pritisak na formiranje cena se postepeno prebacuje na strane prodavaca. Kupci sada imaju više prostora da upoređuju ponude za isti model i koriste razlike u cenama kao osnovu za pregovore.

Stručnjaci ističu da detaljno poređenje oglasa i više ponuda istog modela značajno povećava šanse da se prepozna realna tržišna vrednost vozila i izbegnu prenaduvane cene.

Vrednost starijih vozila i dalje visoka

Posebno zanimljiv trend odnosi se na vrednost vozila pri zameni. Prema podacima sa tržišta, sedmogodišnji automobili koji su prodati tokom 2025. godine imali su prosečnu vrednost od oko 14.400 dolara, što je čak 72 odsto više nego 2019. godine, kada je prosečna vrednost iznosila oko 8.400 dolara, piše AP.

To vlasnicima daje značajnu pregovaračku prednost prilikom kupovine novog vozila, jer viša vrednost zamene smanjuje iznos koji je potrebno finansirati, kao i mesečne rate.

Porast polovnih električnih vozila

Dodatni uticaj na tržište dolazi od povećanog broja polovnih električnih vozila. Veliki broj električnih automobila koji su bili na lizingu 2023. godine sada se vraća na tržište nakon isteka ugovora.

Ova vozila najčešće imaju manju kilometražu i niže cene u odnosu na nova, što ih čini atraktivnim izborom za kupce koji žele da pređu na električna vozila uz niže početne troškove.

Finansiranje ponovo povoljnije

Visoke kamatne stope koje su poslednjih godina povećale ukupne troškove kupovine automobila počinju postepeno da se smanjuju. Proizvođači i finansijske institucije sve češće nude povoljnije kreditne uslove i promotivne programe kako bi privukli kupce.

Stručnjaci savetuju da se pre kupovine uporede sve opcije finansiranja, uključujući prethodna odobrenja banaka i ponude dilera, jer i male razlike u kamatnoj stopi mogu značajno uticati na ukupne troškove kredita.

Duži krediti donose rizike

U uslovima visokih cena, sve više kupaca se odlučuje za duže rokove otplate, od 72 ili čak 84 meseca. Iako to smanjuje mesečnu ratu, povećava ukupne troškove i produžava period u kojem kupac može biti „pod vodom“ po kreditu, odnosno dugovati više nego što vozilo vredi.

Zbog toga stručnjaci upozoravaju da fokus ne treba da bude samo na mesečnoj rati, već na ukupnoj ceni kredita.

Tržište u korist informisanih kupaca

U celini, aktuelni trendovi ukazuju na tržište koje sve više nagrađuje informisane i strpljive kupce. Veća ponuda polovnih vozila, stabilizacija vrednosti zamene i postepeno poboljšanje finansijskih uslova stvaraju bolje mogućnosti za kupovinu nego u prethodnim godinama.

Kupci koji pažljivo prate tržište i upoređuju ponude imaju najveću šansu da dođu do povoljnog vozila po realnoj ceni.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.