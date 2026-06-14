Reč je o Garelli mopedu koji je nestao još 1984. godine, a čiji je povratak zatvorio jednu neobičnu i emotivnu životnu epizodu.

Karabinjeri iz Volpiana, u oblasti Torina, došli su do otkrića tokom rutinske kontrole kada su zaustavili 64-godišnjeg muškarca koji je upravljao motorom bez registarske tablice. Proverom broja šasije utvrđeno je da je vozilo prijavljeno kao ukradeno još davne 1984. godine u Vado Ligureu, mestu iz detinjstva njegovog pravog vlasnika, danas 58-godišnjaka iz Saluca u pokrajini Kuneo, piše Blic.

Nakon što je potvrđeno poreklo mopeda, muškarac koji ga je vozio prijavljen je tužilaštvu u Ivrei zbog sumnje na prijem ukradene robe.

Moped vozio sa 16 godina

Karabinjeri su potom organizovali povratak vozila vlasniku (58), koji je u njemu prepoznao svoj prvi dvotočkaš i uspomenu iz mladosti, kada je imao svega 16 godina.

Ovaj slučaj je još jednom pokazao da i rutinske policijske kontrole mogu dovesti do neočekivanih otkrića, ali i da provera broja šasije ostaje ključna čak i kada je reč o krađama starim više decenija.

Priča o ukradenom mopedu tako je dobila svoj neočekivani, ali srećan epilog nakon 42 godine.

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