Posao od kog većina ljudi zazire i koji smatra neprijatnim i “prljavim”, jednom Britancu je postao ozbiljan izvor zarade.

Kajl iz mesta Litlover u engleskom Derbiju pokrenuo je biznis koji se na prvi pogled mnogima čini neobičnim - profesionalno čišćenje psećeg izmeta iz dvorišta. Međutim, ono što je za druge neprijatnost, za njega je postalo posao koji donosi stabilnu mesečnu zaradu, prenosi Dnevno.

Kako je sve počelo

Kajl, koji inače radi kao građevinar, ideju je dobio nakon što je na društvenim mrežama primetio da su slične usluge veoma popularne u Sjedinjenim Američkim Državama.

U martu prošle godine pokrenuo je firmu pod nazivom Pet Poo Pick, ne očekujući veliki uspeh. Ipak, posao je brzo počeo da raste.

Danas ima oko 35 stalnih klijenata koji mu plaćaju nedeljnu uslugu čišćenja dvorišta.

Klijenti kojima ova usluga najviše znači

Većinu njegovih korisnika čine starije osobe i ljudi sa invaliditetom, kojima je održavanje dvorišta fizički zahtevno ili nemoguće.

Zbog toga Kajl ističe da njegov posao nije samo izvor zarade, već i praktična pomoć ljudima koji bi inače imali ozbiljne poteškoće.

"Na početku skoro da nije bilo klijenata, ali kada smo postavili oglas na Fejsbuku, interesovanje je brzo poraslo. Danas imamo stabilnu bazu korisnika, a mnogi od njih zaista ne mogu sami da održavaju svoja dvorišta", navodi on.

Zarada koja je iznenadila mnoge

Cena usluge iznosi oko 15 funti nedeljno po klijentu, dok se prvi dolazak naplaćuje oko 30 funti.

Na mesečnom nivou, Kajl zarađuje oko 2.000 funti, što je značajno više nego u njegovom osnovnom građevinskom poslu.

U jednom danu, kako kaže, uspe da obiđe i do 20 dvorišta, a svaki posao traje samo 10 do 15 minuta.

Od kritika do stabilnog biznisa

Iako je u početku bio meta podsmeha na internetu, danas ima stabilan posao i rastuću bazu klijenata.

On ističe da je suština njegovog posla jednostavna - održavanje čistoće i pomoć ljudima koji to ne mogu sami.

"Cilj je da ljudi imaju uredno i bezbedno dvorište. Sve radimo legalno i sa dozvolama za odlaganje otpada", kaže Kajl.

Priča koja menja percepciju “malih poslova”

Ova priča pokazuje da i poslovi koji se često potcenjuju mogu postati ozbiljan izvor prihoda, ali i da tržište postoji čak i za usluge koje na prvi pogled deluju neobično.

Za jedne je to posao koji bi izbegli po svaku cenu, dok je za druge – prilika koja donosi stabilnost, slobodu i realnu zaradu.

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