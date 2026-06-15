Pad cene nafte bio bi od ogromnog značaja za Srbiju - oglasio se Vučić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da bi makar i srednjoročna stabilizacija prilika na Bliskom istoku imala značajan pozitivan efekat na Srbiju, pre svega kroz kretanje cena energenata i stabilnost javnih finansija.

Kako je naveo, Srbija kao mala i otvorena ekonomija ne može da utiče na globalne geopolitičke procese, ali snosi posledice promena na međunarodnom tržištu, posebno kada je reč o nafti i gasu, piše Blic.

Pad cene nafte preko 10 dolara u jednom danu

Govoreći o aktuelnim dešavanjima na svetskom energetskom tržištu, Vučić je istakao da je došlo do naglog pada cene nafte.

Prema njegovim rečima, cena nafte je u kratkom periodu pala sa oko 94,5 dolara na 83,5 dolara po barelu, što predstavlja značajnu razliku i signal promena na globalnom tržištu.

Takva kretanja, kako je naglasio, imaju direktan uticaj na ekonomije zemalja poput Srbije, koje zavise od uvoza energenata.

Kako promene utiču na budžet Srbije?

Predsednik je objasnio da država svakodnevno prati fiskalne efekte promena cena nafte, jer one direktno utiču na prihode budžeta.

Najveći deo državnih prihoda, kako je naveo, dolazi od akciza, carina i poreza na dobit, pa svaka promena u ceni energenata utiče na ukupnu budžetsku stabilnost.

Niže cene nafte, s jedne strane, mogu da znače olakšanje za građane kroz potencijalno stabilnije cene goriva, ali istovremeno mogu da smanje prihode države od akciza.

Globalna stabilnost kao ključni faktor

Vučić je poručio da je svaki pomak ka stabilizaciji na Bliskom istoku važan ne samo za region, već i za globalnu ekonomiju, jer direktno utiče na tržište energenata, inflaciju i finansijske tokove širom sveta.

U tom smislu, Srbija pažljivo prati međunarodna dešavanja, jer promene na globalnom nivou brzo prelaze na domaće tržište.

Zaključak

Iako Srbija ne može da utiče na svetske krize, njihove posledice se snažno osećaju u svakodnevnoj ekonomiji. Zato, kako je poručeno, stabilizacija međunarodnih prilika ima širi značaj nego što se na prvi pogled čini – od cena goriva do punjenja državnog budžeta.

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