Kako je navedeno u saopštenju ministarstva, zahtevi se podnose u periodu od 15. juna do 15. jula, zaključno, isključivo elektronskim putem, preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji, prenosi Tanjug.
Pravo na podsticaje mogu da ostvare pravna lica, preduzetnici i nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, izvršili su obnovu registracije za tekuću godinu, prijavili gajenje pčelinjih društava i HID broj, obeležili i registrovali košnice u Centralnoj bazi podataka, uredno prijavili stanje i promene podataka o pčelinjacima, kao i da su vlasnici prijavljenih košnica ili da su košnice u vlasništvu člana porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, u skladu sa važećim propisima.
Podsticaj se ostvaruje u iznosu od 1.000 dinara po košnici pčela, za najmanje 20, a najviše 1.000 košnica.
Povodom raspisivanja javnog poziva, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić poručio je da je podrška pčelarstvu jedan od važnih segmenata agrarne politike Republike Srbije.
"Pčelarstvo ima višestruki značaj za našu poljoprivredu i ukupan ekosistem. Pored proizvodnje meda i drugih pčelinjih proizvoda, pčele imaju nezamenljivu ulogu u oprašivanju i očuvanju biodiverziteta, što direktno utiče na produktivnost brojnih poljoprivrednih kultura. Upravo zato nastavljamo da ulažemo u razvoj ovog sektora i obezbeđujemo stabilnu podršku našim pčelarima", istakao je ministar Glamočić.
On je pozvao sve pčelare koji ispunjavaju propisane uslove da iskoriste mogućnost ostvarivanja podsticaja i blagovremeno podnesu zahteve putem platforme eAgrar.
"Cilj nam je da domaćim pčelarima obezbedimo dodatnu sigurnost u proizvodnji, očuvanje pčelinjeg fonda i uslove za dalje unapređenje proizvodnje i konkurentnosti na tržištu. Ministarstvo će i u narednom periodu nastaviti da sprovodi mere koje doprinose jačanju poljoprivrednih gazdinstava i održivom razvoju srpske poljoprivrede", naglasio je ministar.
Tekst Javnog poziva dostupan je na internet stranici Uprave za agrarna plaćanja:
https://uap.gov.rs/pravilnici/stocarstvo/pravilnik-o-nacinu-ostvarivanja-prava-na-podsticaje-u-stocarstvu-po-kosnici-pcela/
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60, 011/260-79-61, 011/30-20-100, 011/30-20-101 i 011/30-20-118, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji eAgrar na adresi: https://eagrar.gov.rs
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Srbija
Siže nova državna pomoć - pčelari mogu da podnesu zahtev za subvencije do 15. jula
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela za 2026. godinu.
Kako je navedeno u saopštenju ministarstva, zahtevi se podnose u periodu od 15. juna do 15. jula, zaključno, isključivo elektronskim putem, preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji, prenosi Tanjug.
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