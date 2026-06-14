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Potrošač

Izbacite ih, lako je - svakodnevne navike koje vam prazne novčanik

U vreme kada troškovi života sve češće rastu brže od prihoda, sve više ljudi pokušava da pronađe načine kako da „rastegnu“ svoj budžet i pametnije upravljaju svakodnevnom potrošnjom.

Autor:  Stanko Stamenković
14.06.2026.10:15
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Izbacite ih, lako je - svakodnevne navike koje vam prazne novčanik
Foto: Shutterstock
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Iako se velike finansijske odluke često smatraju presudnim, stručnjaci upozoravaju da upravo male, rutinske kupovine najčešće nanose najveću štetu ličnim finansijama. Ono što se naziva „nevidljivom potrošnjom“ odnosi se na naizgled sitne i jeftine navike koje se ponavljaju iz dana u dan, ali dugoročno stvaraju ozbiljan finansijski odliv. Kako navodi magazin Money, reč je o troškovima koji nas udaljavaju od novca koji bismo mogli da uštedimo, investiramo, iskoristimo za otplatu dugova ili ostvarenje većih ciljeva, poput putovanja ili kupovine vrednijih stvari.

Najčešće „rupe u budžetu“

Ako se prepoznajete u nekim od sledećih svakodnevnih navika, stručnjaci savetuju da ih postepeno smanjite ili potpuno uklonite iz budžeta.

  • Svakodnevna kafa „s nogu“ – redovna kupovina kafe u kafićima može delovati bezazleno, ali tokom meseca i godine prerasta u značajan trošak. Priprema kafe kod kuće znatno smanjuje izdatke.
  • Kupovina flaširane vode – umesto stalne kupovine vode, korišćenje filtera i višekratne boce dugoročno je mnogo isplativije.
  • Skupi TV i striming paketi – mnogi plaćaju pakete sa kanalima koje gotovo i ne gledaju. Smanjenje pretplate često prolazi neprimetno, a donosi uštedu.
  • Preskupi mobilni paketi – vredi proveriti da li postoji povoljniji operater ili jednostavniji tarifni paket.
  • Česti obroci u restoranima – kuvanje kod kuće može značajno smanjiti mesečne troškove, dok restorani mogu ostati rezervisani za posebne prilike.
  • Produžene garancije – za mnoge proizvode dodatne garancije nisu neophodne, a njihovo izbegavanje može doneti dugoročnu uštedu.
  • Brendirani proizvodi – često jeftinije alternative nude isti kvalitet kao skuplji brendovi.
  • Grickalice na benzinskim pumpama – kupovina hrane „usput“ često je znatno skuplja od unapred planiranih obroka.
  • Naknade za korišćenje bankomata – podizanje novca na bankomatima van mreže vaše banke može nepotrebno povećati troškove.
  • Dostava namirnica – iako praktična, dostava često značajno povećava ukupan račun u poređenju sa odlaskom u prodavnicu.
  • Pretplate koje se ne koriste – striming servisi, aplikacije i različita članstva često se zaborave, ali se i dalje redovno naplaćuju.
  • Profesionalno pranje automobila – samostalno pranje ili korišćenje samouslužnih perionica znatno je jeftinija opcija.
  • Kašnjenje u plaćanju kreditnih kartica – zakašnjele uplate nose visoke naknade i dodatne troškove kamata.
  • Preterane napojnice – važno je znati kada i koliko je primereno ostaviti napojnicu kako bi se izbegla nepotrebna potrošnja.
  • Skupoceni ukrasni papiri i čestitke za poklone – jednostavnija i kreativnija rešenja često su jednako dobra, a znatno jeftinija.
    Kako male uštede postaju veliki iznosi

Stručnjaci ističu da se čak i najmanje navike vremenom pretvaraju u velike iznose. Kada se tome dodaju i druge uštede, poput jeftinijeg telefonskog paketa, ukidanja nepotrebnih pretplata ili ređeg naručivanja hrane, ukupan efekat na budžet može biti znatno veći i brže vas dovesti do finansijskih ciljeva, prenosi Dnevno.

Iako promena potrošačkih navika u početku može delovati ograničavajuće, stručnjaci naglašavaju da štednja može postati koristan izazov. Početak može biti jednostavan: nedelju dana bez nepotrebne potrošnje, a zatim mesec dana svesnijeg upravljanja novcem.

Vremenom većina ljudi shvati da se mnogih „malih luksuza“ može lako odreći, bez značajnog gubitka kvaliteta života, ali uz primetno bolje finansijsko stanje.

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