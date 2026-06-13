Prvi bilioner, ili najkreativniji serijski ubica (u najavi)?

Ovo je šala legendarnog američkog komičara Norma Mekdonalda, i nekako se baš lepo namestila sada, kada je Ilon Mask u apsolutnom centru pažnje svih svetskih medija. I ako neko ima razloga da slavi, to je upravo on. Istorijski je trenutak (za njega). Postao je prvi bilioner u istoriji.

To se dogodilo zato što je Mask izašao na berzu sa svojom kompanijom Spejsiks, koja se bavi razvojem raketa, satelita i planom da putujemo u udaljena mesta u svemiru. Spejsiks je debitovao na američkoj berzi Nasdak na Volstritu, i već prvog dana prikupio 75 milijardi dolara od investitora. Time je oborio i istorijski rekord po količini novca koju je prikupio, a koju je do sada držao naftni gigant Saudi Aramko. Time je Mask zacementirao status najbogatijeg čoveka na planeti, sa ukupnim bogatstvom od 1,11 biliona dolara, prema Blumbergovoj listi milijardera.

Idemo na Mars...

Preciznije, kompanija Spejsiks, osnovana 2002. godine, je vodeća privatna svemirska kompanija u svetu, poznata po raketama za višekratnu upotrebu, programu svemirskih letova i satelitskoj mreži Starlink, koja pruža internet usluge širom sveta. Što se same zarade tiče, Spejsiks najviše prihoda ima od Starlinka. To je, prektično, internet provajder, samo što internet stiže iz svemira, a ne putem kablova.

"Iako i druge (konkurentske) kompanije, prave rakete, one ne prave tehnologiju koja će omogućiti interplanetarni život. Da bismo učinili naučnu fantastiku stvarnom, to je ono što je suština Spejsiksa. Da ne bude fantastika, nego da bude nauka. Uzbudljiva budućnost, u kojoj će, ko god želi, moći da ode na Mesec, na Mars. Ili bilo gde u solarnom sistemu, a možda čak i dalje od solarnog sistema. Želimo da budemo u mogućnosti da vas odvedemo tamo. Ne samo nekoliko astronauta, nego vas (obične građane). Uveren sam, da u ovom trenutku, sa neverovatnim timom koji stvara Spejsiks, da ćemo biti u mogućnosti da to učinimo za vas", rekao je Mask. I uspeo da proda priču, koja mu je u jednom danu na berzi donela svežih 75 milijardi dolara.

Sada svakako ima i više nego dovoljno novca da razvije svoju viziju odlaska na Mars. Inače, planeti koja ima prosečnu temperaturu od -65 stepeni Celzijusa, ali to je najmanji problem. Mars nema ozonski omotač, što znači da je izložen neprestanom, ubitačnom zračenju. Atmosfera se sastoji od 95 odsto ugljen dioksida i 100 puta je tanja od one koju imamo na Zemlji. A to jednostavno znači da bi, bez zaštitnog odela, ljudska krv proključala i isparila u sekundi. Pa otuda i gorepomenuta šala Norma Mekdonalda.

Jedan milijarder je tužan

Dakle, pre nego što se, možda, jednog dana, čovek otisne na put bez povratka, to jest na Mars, razlozi za razvoj Spejsiksa su prilično zemaljski, prizemni. Nagomilati što više novca, na jednom mestu, sa ne baš jasnim i korisnim rezultatom.

To verovatno misli i Sem Altman, vlasnik kompanije OpenAI, koja se bavi znatno prizemnijim stvarima - on je napravio ČetGPT, najpopularnijeg četbota na internetu. Onaj koji je i dalje najbolji izvor za pitanja poput, "koji je najbolji recept za pasulj". Dobro, pomaže i nama, novinarima, i to dosta. Kad ne počne da brlja i greši...

Altman i Mask se, inače, međusobno mrze, duboko i iskreno, i Altman je sigurno jako tužan što je Mask odradio svetski posao na berzi. Jer, i on planira da izađe na berzu sa svojom firmom, i navija da dobije milijarde, po mogućstvu, više od Maska. I, ako možemo malo da previđamo, moguće je da će u tome uspeti. Baš iz razloga što je razvoj veštačke inteligencije u zamahu, što može da privuče investitore koji bi brže da vide novac od kupljenih akcija. Mars, kao i zarada od Maskove vizije, je na dugom štapu.

Ukratko, ljudi koji su sada uložili novac u akcije Spejsiksa, nadaju se da će dugoročno ta firma rasti. Za sada su u minusu, Spejsiks je bio u gubitku od 9 milijardi dolara prošle godine. Dakle, kupci njihovih akcija se nadaju da je Mask stvarno vizionar, a ne samo još jedan multimilijarder, koji jedino misli na to kako da uveća svoje bogatstvo. I da se razumemo, Mask je i dalje bilioner samo na papiru. Ako akcije Spejsiksa počnu da padaju, što uopšte nije isključeno, jer troškovi i dalje samo rastu, možda mu i presedne istorijski uspeh.

Lepa plava planeta

I šta smo mi, hiljadineri, naučili iz svega toga? Daleko je sunce, pisao je Dobrica Ćosić, a Mars je još dalje. O putovanjima u druge galaksije da ne pričamo. Maskova pobeda je samo dokaz da su ljudski snovi sasvim prizemni. I to je sasvim u redu. Svako ko je kupio akcije njegovog Spejsiksa (jedna je koštala podnošljivih 135 dolara), samo želi dobro za sebe i svoju porodicu.

Da, ovde dole, na našoj Zemlji, gde možemo da dišemo punim plućima, odemo na pecanje, nahranimo porodicu. I gde šačica milijardera, i jedan bilioner, vrte te pare ukrug. Danas je to Mask, sutra će biti Altman. Ovde dole, dakle, ništa novo.

Idemo dalje. Kupcima Maskovih akcija treba poželeti uspeh. Ipak, čim prvi bilioner u istoriji, u svom govoru, kaže povodom putovanja na Mars "Ovo je za vas, narode", treba dobro stisnuti novčanik. Zna on da bi te milijarde od Spejsiksa mogle da budu mnogo bolje upotrebljene, ovde, na plavoj planeti, punoj vode i kiseonika.

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