Pokazuje to najnovije istraživanje "WorkWatch Report 2026", koje je sprovela kompanija Monster na uzorku od 1.504 zaposlena Amerikanca iz različitih industrija, generacija i obrazovnih profila.

Za razliku od 2025. godine, kada su zaposleni verovali da će promena posla otvoriti vrata boljim prilikama, danas dominira drugačiji način razmišljanja. Neizvesnost je postala nova realnost, pa se radnici više fokusiraju na očuvanje prihoda, dodatne izvore zarade i usavršavanje veština nego na potragu za novim poslom.

Sve manje ljudi planira promenu posla

Jedan od najupečatljivijih rezultata istraživanja pokazuje da samo 43 odsto zaposlenih planira da traži novi posao tokom 2026. godine. To je ogroman pad u odnosu na prethodnu godinu, kada je čak 93 odsto ispitanika razmišljalo o promeni radnog mesta.

Istovremeno, 57 odsto zaposlenih navodi da nema nameru da menja posao, što ukazuje na rastuću potrebu za stabilnošću u nesigurnim ekonomskim okolnostima.

Strah od otpuštanja raste

Iako mnogi zaposleni nisu direktno osetili posledice otpuštanja tokom prethodne godine, zabrinutost zbog budućnosti tržišta rada značajno je porasla.

Više od polovine ispitanika, odnosno 52 odsto, smatra da će broj otpuštanja širom zemlje porasti tokom 2026. godine. Dodatnih 41 odsto očekuje da će nivo otpuštanja ostati približno isti.

Kada je reč o njihovim kompanijama, 13 odsto zaposlenih smatra da je veoma verovatno da će doći do otpuštanja, dok 34 odsto ocenjuje da je takav scenario donekle moguć.

Inflacija ostaje najveći problem

Rast troškova života i dalje snažno utiče na finansijske odluke zaposlenih.

Čak 58 odsto ispitanika navodi da im je najveća briga u 2026. godini mogućnost da njihove plate neće pratiti inflaciju. Više od polovine zaposlenih, njih 57 odsto, smatra da njihova primanja već zaostaju za rastom životnih troškova.

Zbog toga su mnogi tokom prethodne godine donosili značajne finansijske odluke:

- 38 odsto tražilo je ili prihvatilo bolje plaćen posao;

- 21 odsto smanjilo je izdvajanja za penziju;

- 16 odsto uzelo je dodatni posao;

- šest odsto se preselilo u potrazi za nižim troškovima života.

Ako ne dobiju povećanje plate, gotovo polovina zaposlenih kaže da će morati da smanji troškove, dok bi 38 odsto počelo da traži novi posao.

Povratak u kancelarije izaziva podele

Iako se poslednjih godina mnogo govorilo o radu od kuće, istraživanje pokazuje da sve više kompanija insistira na povratku zaposlenih u kancelarije.

Polovina ispitanika navodi da mora da radi iz kancelarije pet dana nedeljno. Ipak, takva politika nije popularna među kandidatima.

Čak 31 odsto zaposlenih kaže da se ne bi ni prijavilo za posao koji zahteva svakodnevni dolazak u kancelariju. Za mnoge je upravo potpuni povratak u kancelarije najveći razlog da odustanu od konkurisanja za određeno radno mesto.

S druge strane, gotovo polovina ispitanika navodi da bi ipak konkurisala bez obzira na pravila o radu iz kancelarije.

Dodatni poslovi postaju nova norma

U pokušaju da zaštite svoje finansije, sve veći broj ljudi traži dodatne izvore prihoda.

Istraživanje pokazuje da 32 odsto zaposlenih već ima dodatni posao ili honorarni angažman, dok još 30 odsto planira da pokrene sopstveni "side hustle" tokom 2026. godine.

To znači da skoro dve trećine radnika aktivno traži način da poveća prihode van svog osnovnog zaposlenja.

Veštačka inteligencija izaziva zabrinutost

AI tehnologije sve brže ulaze u svakodnevni rad, ali zaposleni imaju podeljena mišljenja o njihovom uticaju.

Gotovo polovina ispitanika, njih 49 odsto, strahuje da bi veštačka inteligencija mogla da ugrozi njihov posao ili čitavu industriju u kojoj rade.

Ipak, većina ne očekuje trenutne promene. Samo osam odsto smatra da AI već ugrožava njihovo radno mesto, dok 16 odsto očekuje takav scenario u naredne dve godine.

Najveća grupa ispitanika, njih 38 odsto, veruje da veštačka inteligencija nikada neće predstavljati ozbiljnu pretnju njihovoj profesiji.

Nova strategija zaposlenih

Rezultati istraživanja pokazuju da se raspoloženje na tržištu rada značajno promenilo. Umesto optimizma i spremnosti na rizik, zaposleni danas biraju oprez, stabilnost i dugoročno planiranje, piše Monster.

Promena posla više nije prvi izbor. Umesto toga, radnici ulažu u dodatne veštine, traže nove izvore prihoda i pokušavaju da se pripreme za svet rada u kojem su inflacija, tehnološke promene i ekonomska neizvesnost postali svakodnevica.

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