Kako se navodi u saopštenju Er Srbije, od prvih letova nekadašnjeg JAT-а do današnje Er Srbije, ove linije su spona između kultura i ekonomija i značajno doprinose povezivanju dve zemlje.



Između Beograda i Milana leti se direktno od 5. juna 1956. godine, a Beograd i Rim direktno su povezani aviolinijom tačno sedam decenija, od 15. juna 1956. godine.



Er Srbija ističe da danas povezuje Beograd sa ukupno deset destinacija u Italiji: Rimom, Milanom, Venecijom, Firencom, Bolonjom, Barijem, Palermom, Katanijom, Algerom i Napuljem, prenosi Tanjug.



Kompanija nastavlja da razvija svoju mrežu i unapređuje kvalitet usluge, sa ciljem jačanja povezanosti između Srbije i Italije u godinama koje dolaze, navodi se u saopštenju.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.