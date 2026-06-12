Ona je tokom obraćanja novinarima u Briselu naglasila takozvanu dualnu prirodu naprednih AI modela, pošto isti algoritam koji može da odbrani sisteme istovremeno ima potencijal da postane razorno oružje u rukama hakera, prenosi Politiko.

"U pogrešnim rukama, taj kapacitet može biti iskorišćen za uništavanje finansijskog sistema, a to nas stavlja u poziciju da konstantno kaskamo korak za napadačima", upozorila je Georgijeva, dodajući da je Antropikov najnoviji model Mitos tek početak i da u budućnosti stižu još moćniji proizvodi.

Moderne banke i platni promet oslanjaju se na zajedničku infrastrukturu (klaud sisteme, softverske pakete i platne procesore). Ako AI model otkrije nepoznatu ranjivost, može da pokrene istovremene, automatizovane napade na stotine institucija širom sveta.

Rezultat bi mogao biti trenutan pad poverenja građana, blokada platnog prometa i iznenadna kriza likvidnosti pre nego što ljudski timovi uopšte stignu da reaguju.

Dok razvijene ekonomije imaju fiskalni prostor da finansiraju skupe odbrambene sajber - sisteme, zemlje u razvoju često nemaju te resurse.

S obzirom na to da je globalni finansijski sistem duboko integrisan, bezbednosna rupa u bankarskom sistemu bilo koje manje razvijene države može da poslužiti kao "trojanski konj" za upad u globalnu mrežu. Georgijeva je apelovala na bogate nacije da pomognu u podizanju odbrambenih kapaciteta širom sveta.

MMF je jasno stavio do znanja da države moraju hitno da revidiraju svoje javne troškove, pošto smatra da održavanje bezbednosti u eri naprednog AI više nije usputni IT trošak, već pitanje nacionalne stabilnosti koje zahteva ozbiljna finansijska sredstva.

"Shvatite da popravka sistema košta. Pobrinite se da imate fiskalni prostor i da ovo bude prioritet u javnoj potrošnji", poručila je Georgijeva, piše Tanjug.

MMF takođe upozorava da bi nagli rast ulaganja u AI mogao da dovede do naglog pada na berzi, ali takav scenario je za sada malo verovatan.

Pored tehnoloških izazova, MMF je predstavio i sumorniju ekonomsku procenu za evrozonu. Zbog geopolitičkih tenzija i sukoba na Bliskom istoku, prognoza rasta za Evropu je smanjena na 0,9 odsto u 2026. godini, dok je projekcija prosečne inflacije podignuta na 2,8 odsto.

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