Prema proceni banke, obim zaduživanja za razvoj AI je od početka godine do 31. maja dostigao oko 236 milijardi dolara, što je četiri puta više nego u istom periodu prošle godine.



Analitičari navode da se velike tehnološke kompanije sve češće okreću tržištu duga kako bi finansirale rastuće kapitalne investicije povezane sa razvojem veštačke inteligencije, prenosi Rojters.



Očekuje se da će najveći svetski tehnološki giganti kao što su Alfabet, Amazon, Majkrosoft i Meta ove godine zajedno potrošiti oko 700 milijardi dolara na investicije.



Morgan Stanli procenjuje da će tempo izdavanja obveznica dodatno ubrzati u drugoj polovini 2026. godine, dok bi kapitalna ulaganja najvećih tehnoloških kompanija mogla da premaše bilion dolara tokom 2027.



Velike tehnološke kompanije sve češće uzimaju kredite i izdaju obveznice u različitim valutama, ne samo u dolarima, kako bi lakše došle do novca za ulaganja u veštačku inteligenciju.



Istovremeno, kompanije koje proizvode čipove sve češće koriste kratkoročne načine finansiranja - uzimaju novac na kraće vreme i vraćaju ga kroz projekte ili ugovore, umesto dugoročnih kredita, dodaje Morgan Stenli.



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