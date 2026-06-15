Međutim, nakon isteka roka, vlasnici koji ne legalizuju objekte mogu se suočiti sa nizom pravnih i praktičnih posledica koje direktno utiču na raspolaganje imovinom.
Neregistrovani objekti ostaju van pravnog sistema
Ako nepokretnost nije upisana u katastar, ona formalno ostaje van punog pravnog prometa.
To znači da vlasnik ne može nesmetano da raspolaže imovinom, jer se u zvaničnim evidencijama ne vodi kao uredno upisana svojina.
Ograničenja pri prodaji i nasleđivanju
Jedna od najvažnijih posledica je otežan promet nepokretnosti.
Bez upisa u katastar:
- prodaja objekta je komplikovana ili nemoguća u standardnoj proceduri
- poklanjanje imovine nailazi na pravne prepreke
- nasledni postupci mogu biti dodatno usporeni i pravno komplikovani
Rizik od upravnih i sudskih postupaka
Nelegalizovani objekti mogu biti predmet upravnih i sudskih postupaka, posebno ako se utvrdi da su građeni bez potrebnih dozvola ili na spornom zemljištu.
U tim slučajevima moguće su:
- dodatne kontrole nadležnih organa
- pokretanje postupaka utvrđivanja vlasništva
- dugotrajni sudski procesi
Moguća rušenja ili uklanjanje objekta
U određenim situacijama, posebno ako je objekat izgrađen suprotno propisima ili na zemljištu koje nije u vlasništvu investitora, može doći i do naloga za uklanjanje.
Ovo se ne dešava u svakom slučaju, ali predstavlja jednu od zakonskih mogućnosti u sistemu kontrole bespravne gradnje.
Mogućnost da imovina pređe na državu
U specifičnim zakonskim okolnostima, kada vlasništvo nije dokazano ili objekat nije evidentiran, postoji i mogućnost da se pravo svojine upiše u korist Republike Srbije. Ovo zavisi od konkretnih okolnosti svakog slučaja i statusa zemljišta.
Kasnije rešavanje je moguće, ali znatno teže
I nakon isteka rokova, vlasnici i dalje mogu pokušati da regulišu status nepokretnosti kroz sudske postupke.
Međutim, takvi procesi su:
- duži
- skuplji
- administrativno složeniji
Zaključak: odlaganje može povećati rizik
Iako program "Svoj na svome" omogućava pojednostavljen upis, njegovo neiskorišćavanje može dovesti do pravnih komplikacija i ograničenja u raspolaganju imovinom. Zbog toga se građanima savetuje da ne čekaju poslednji trenutak i da iskoriste mogućnost legalizacije dok je postupak pojednostavljen i digitalizovan.
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