Međutim, nakon isteka roka, vlasnici koji ne legalizuju objekte mogu se suočiti sa nizom pravnih i praktičnih posledica koje direktno utiču na raspolaganje imovinom.

Neregistrovani objekti ostaju van pravnog sistema

Ako nepokretnost nije upisana u katastar, ona formalno ostaje van punog pravnog prometa.

To znači da vlasnik ne može nesmetano da raspolaže imovinom, jer se u zvaničnim evidencijama ne vodi kao uredno upisana svojina.

Ograničenja pri prodaji i nasleđivanju

Jedna od najvažnijih posledica je otežan promet nepokretnosti.

Bez upisa u katastar:

prodaja objekta je komplikovana ili nemoguća u standardnoj proceduri

poklanjanje imovine nailazi na pravne prepreke

nasledni postupci mogu biti dodatno usporeni i pravno komplikovani

Rizik od upravnih i sudskih postupaka

Nelegalizovani objekti mogu biti predmet upravnih i sudskih postupaka, posebno ako se utvrdi da su građeni bez potrebnih dozvola ili na spornom zemljištu.

U tim slučajevima moguće su:

dodatne kontrole nadležnih organa

pokretanje postupaka utvrđivanja vlasništva

dugotrajni sudski procesi

Moguća rušenja ili uklanjanje objekta

U određenim situacijama, posebno ako je objekat izgrađen suprotno propisima ili na zemljištu koje nije u vlasništvu investitora, može doći i do naloga za uklanjanje.

Ovo se ne dešava u svakom slučaju, ali predstavlja jednu od zakonskih mogućnosti u sistemu kontrole bespravne gradnje.

Mogućnost da imovina pređe na državu

U specifičnim zakonskim okolnostima, kada vlasništvo nije dokazano ili objekat nije evidentiran, postoji i mogućnost da se pravo svojine upiše u korist Republike Srbije. Ovo zavisi od konkretnih okolnosti svakog slučaja i statusa zemljišta.

Kasnije rešavanje je moguće, ali znatno teže

I nakon isteka rokova, vlasnici i dalje mogu pokušati da regulišu status nepokretnosti kroz sudske postupke.

Međutim, takvi procesi su:

duži

skuplji

administrativno složeniji

Zaključak: odlaganje može povećati rizik

Iako program "Svoj na svome" omogućava pojednostavljen upis, njegovo neiskorišćavanje može dovesti do pravnih komplikacija i ograničenja u raspolaganju imovinom. Zbog toga se građanima savetuje da ne čekaju poslednji trenutak i da iskoriste mogućnost legalizacije dok je postupak pojednostavljen i digitalizovan.

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