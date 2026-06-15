Kompanija SpaceX, koju je osnovao Ilon Mask, dostigla je vrednost od 2,1 bilion dolara nakon izlaska na Volstrit, čime je postala jedna od najvrednijih privatnih firmi na svetu.

Takav rast otvorio je mogućnost da SpaceX uđe u glavne berzanske indekse poput S&P 500 i Nasdaq 100, što bi značilo da bi milioni investitora širom sveta automatski posredno ulagali u kompaniju kroz indeksne fondove.

To je važno jer veliki deo penzionih i investicionih fondova danas prati upravo te indekse i automatski kupuje akcije kompanija koje su u njima uključene.

Međutim, postoji jedan veliki problem, piše Kamatica.

Gubici od više milijardi dolara

Iako SpaceX beleži ogroman rast vrednosti, finansijski rezultati i dalje nisu stabilni. Kompanija je prošle godine imala gubitak od 4,9 milijardi dolara, dok je u prva tri meseca 2026. izgubila dodatnih 4,3 milijarde dolara.

Zbog toga SpaceX još ne ispunjava uslove za ulazak u neke ključne indekse, uključujući S&P 500, koji zahteva stabilnu profitabilnost.

Dodatna zabrinutost investitora

Pored finansijskih rezultata, deo investitora izražava zabrinutost zbog načina upravljanja kompanijom.

Ilon Mask ima posebnu strukturu vlasništva sa većim glasačkim pravima, što mu daje gotovo potpunu kontrolu nad odlukama u kompaniji.

Kritičari upozoravaju da takav model smanjuje uticaj ostalih akcionara i otežava promene u menadžmentu.

Šta bi ulazak u indekse značio

Ukoliko SpaceX ispuni uslove za ulazak u velike indekse, to bi moglo da donese dodatni kapital i još veće interesovanje investitora širom sveta.

Za sada, međutim, kompanija Ilona Maska ostaje između ogromne tržišne vrednosti i ozbiljnih finansijskih izazova koji koče njen ulazak u najvažnije berzanske fondove.

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