Do kraja 2026. godine penzionere u Srbiji očekuje novo povećanje primanja, a prema najavama iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), u fokusu će ovoga puta biti građani sa najnižim penzijama, piše Blic.

Iako zvanična odluka o procentu povećanja još nije doneta, u javnosti se već razmatraju različiti modeli, uključujući i linearno povećanje od oko 10 odsto.

Koliko bi iznosilo povećanje od 10%?

Ako bi došlo do povećanja penzija od 10 odsto, prosečna penzija u Srbiji, koja je u aprilu 2026. godine iznosila 56.848 dinara, porasla bi na oko 62.533 dinara.

U tom slučaju, primanja bi izgledala ovako:

30.000 dinara - 33.000 dinara

35.000 dinara - 38.500 dinara

40.000 dinara - 44.000 dinara

45.000 dinara - 49.500 dinara

50.000 dinara - 55.000 dinara

60.000 dinara - 66.000 dinara

70.000 dinara - 77.000 dinara

Ove projekcije pokazuju kako bi linearno povećanje uticalo na različite kategorije penzionera, pri čemu najniže penzije i dalje ostaju u centru pažnje.

Poseban fokus na najniže penzije

Iz Fonda PIO poručuju da se razmatra model koji bi dodatno pomogao građanima sa nižim primanjima, posebno onima koji primaju do 40.000 i 45.000 dinara mesečno.

Ideja je da se razmotri da li će povećanje biti:

standardno linearno povećanje kroz penzije

ili kombinacija povećanja i dodatnih oblika pomoći

Cilj je smanjenje razlike između najnižih i viših penzija, jer isti procenat povećanja nema jednak efekat na sve kategorije penzionera.

Moguć „paket pomoći“: vaučeri, lekovi i jednokratna davanja

Pored povećanja penzija, najavljuje se i širi paket mera pomoći za penzionere sa nižim primanjima.

U okviru tog paketa pominju se:

vaučeri za banjsko lečenje

povoljniji lekovi

jednokratna finansijska davanja

Ideja je da se kroz kombinaciju mera dodatno poboljša standard najugroženijih penzionera, a ne samo kroz procentualno povećanje penzija.

Kada se očekuje odluka?

Prema najavama, konkretniji podaci o procentu i modelu povećanja trebalo bi da budu poznati tokom leta, dok se ključne ekonomske analize očekuju krajem juna i tokom jula.

Zvanična odluka države očekuje se nakon toga, a isplata uvećanih penzija planirana je do kraja godine.

Zaključak

Iako još nema konačne odluke, jasno je da se razmatra model koji bi više favorizovao penzionere sa nižim primanjima. Kombinacija mogućeg povećanja i dodatnih mera pomoći pokazuje da bi fokus socijalne politike u narednom periodu mogao biti usmeren upravo na najugroženije kategorije penzionera.

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