Do kraja 2026. godine penzionere u Srbiji očekuje novo povećanje primanja, a prema najavama iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), u fokusu će ovoga puta biti građani sa najnižim penzijama, piše Blic.
Iako zvanična odluka o procentu povećanja još nije doneta, u javnosti se već razmatraju različiti modeli, uključujući i linearno povećanje od oko 10 odsto.
Koliko bi iznosilo povećanje od 10%?
Ako bi došlo do povećanja penzija od 10 odsto, prosečna penzija u Srbiji, koja je u aprilu 2026. godine iznosila 56.848 dinara, porasla bi na oko 62.533 dinara.
U tom slučaju, primanja bi izgledala ovako:
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30.000 dinara - 33.000 dinara
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35.000 dinara - 38.500 dinara
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40.000 dinara - 44.000 dinara
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45.000 dinara - 49.500 dinara
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50.000 dinara - 55.000 dinara
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60.000 dinara - 66.000 dinara
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70.000 dinara - 77.000 dinara
Ove projekcije pokazuju kako bi linearno povećanje uticalo na različite kategorije penzionera, pri čemu najniže penzije i dalje ostaju u centru pažnje.
Poseban fokus na najniže penzije
Iz Fonda PIO poručuju da se razmatra model koji bi dodatno pomogao građanima sa nižim primanjima, posebno onima koji primaju do 40.000 i 45.000 dinara mesečno.
Ideja je da se razmotri da li će povećanje biti:
-
standardno linearno povećanje kroz penzije
-
ili kombinacija povećanja i dodatnih oblika pomoći
Cilj je smanjenje razlike između najnižih i viših penzija, jer isti procenat povećanja nema jednak efekat na sve kategorije penzionera.
Moguć „paket pomoći“: vaučeri, lekovi i jednokratna davanja
Pored povećanja penzija, najavljuje se i širi paket mera pomoći za penzionere sa nižim primanjima.
U okviru tog paketa pominju se:
-
vaučeri za banjsko lečenje
-
povoljniji lekovi
-
jednokratna finansijska davanja
Ideja je da se kroz kombinaciju mera dodatno poboljša standard najugroženijih penzionera, a ne samo kroz procentualno povećanje penzija.
Kada se očekuje odluka?
Prema najavama, konkretniji podaci o procentu i modelu povećanja trebalo bi da budu poznati tokom leta, dok se ključne ekonomske analize očekuju krajem juna i tokom jula.
Zvanična odluka države očekuje se nakon toga, a isplata uvećanih penzija planirana je do kraja godine.
Zaključak
Iako još nema konačne odluke, jasno je da se razmatra model koji bi više favorizovao penzionere sa nižim primanjima. Kombinacija mogućeg povećanja i dodatnih mera pomoći pokazuje da bi fokus socijalne politike u narednom periodu mogao biti usmeren upravo na najugroženije kategorije penzionera.
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