Smeštena na reci Ibar, na svega osam kilometara od Kraljeva, Mataruška Banja krije izuzetno povoljne opcije za turiste.

Istraživanja pokazuju da se na popularnim platformama za rezervaciju noćenje može naći za neverovatnih 1.100 dinara po sobi.

Ovaj najjeftiniji privatni apartman nalazi se na manje od kilometar od centra i nudi sobu sa terasom, kuhinju i kupatilo.

Za one koji žele druge opcije, cene u ostalim privatnim smeštajima kreću se od 4.000 dinara pa naviše. Kada je reč o hotelima, u kojima je u cenu uračunat i doručak, noćenje varira od 3.700 pa sve do preko 13.000 dinara.

Zdravstveni turizam i lekovite vode

Pored toga što je pristupačna, Mataruška Banja je i značajan medicinski centar sa veoma prijatnom klimom, okružena sa tri planine.

Njena najveća prednost je topla mineralna voda, otkrivena još krajem 19. veka, koja je specifična po velikoj količini sumpora, fosfora i kalijuma.

Voda se uspešno koristi za terapije i lečenje bolesti krvnih sudova, reumatskih oboljenja i ginekoloških problema. Gostima su na raspolaganju stručne ustanove poput Zavoda za specijalizovanu rehabilitaciju "Agens" i Prirodnog lečilišta "Mataruška i Bogutovačka Banja".

Odlična povezanost i manifestacije

Banja duguje svoju visoku posećenost odličnoj povezanosti preko Ibarske magistrale.

Turisti koji je posete tokom jula mogu prisustvovati tradicionalnom "Veselom spustu" na Ibru i brojnim koncertima u Kraljevu, a tu su i poznate manifestacije poput "Dana jorgovana" i "Narcisima u pohode". Okolina nudi i bogat kulturno-istorijski sadržaj, pa posetioci mogu obići srednjovekovni grad Maglič, tvrđavu Brvenik, kao i naše najznačajnije manastire – Studenicu, Žiču i Ljubostinju.

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