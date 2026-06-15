Na društvenim mrežama, posebno na Reditu, sve je više ispovesti ljudi koji opisuju najgore situacije sa stanodavcima - od naglih poskupljenja kirije i zadržavanja depozita, do narušavanja privatnosti i nesigurnih uslova stanovanja.

Jedan korisnik opisuje situaciju u kojoj je, kako kaže, brzo shvatio koliko je pregovaračka moć stanara slaba.

"Ušao sam u stan za 350 evra. Posle tri meseca gazda je rekao da će kirija biti 400 ili da se iselim. Nismo imali pravi ugovor, samo usmeni dogovor. Nisam imao gde da idem", navodi on.

Slična iskustva odnose se i na privatnost.

"Iznajmili smo stan za 350 evra na Novom Beogradu. Usmeno smo se dogovorili, tako da je za moju porodicu to bilo to. Nakon tri meseca, došla je vlasnica stana, rekavši nam da će da nam poveća kiriju za 100 evra. Nije nas ništa pitala, došla je, saopštila nam to i otišla", rekla je jedna Novosađanka, dodajući da je rok za iseljenje tri meseca.

Drugi stanar tvrdi da je vlasnik stana ulazio bez najave.

"Imao je ključ i dolazio kad god želi. Jednom sam ga zatekao u dnevnoj sobi dok sam radio od kuće. Rekao je da samo proverava stan", priča on.

Takve situacije, kako se često navodi u komentarima, posebno su česte tamo gde ne postoje jasni ugovori ili gde se stan izdaje "na reč".

Pored toga, mnogi ističu finansijske gubitke, naročito kada je u pitanju depozit.

"Dao sam depozit u visini kirije. Kad sam izlazio, rekao je da je stan uništen i zadržao novac. Nisam imao dokaz šta smo tačno dogovorili“, navodi jedan korisnik.

Rast cena zakupa i nedostatak stanova u većim gradovima dovode do toga da stanari prihvataju sve nepovoljnije uslove, često bez formalne zaštite.

"Kada je potražnja mnogo veća od ponude, dolazi do narušene ravnoteže. Tada se otvara prostor za zloupotrebe i nejasne dogovore između stanara i vlasnika", navodi jedan analitičar tržišta.

Na kraju, mnogi stanari sabiraju utiske i ističu da ih je ceo proces koštao više nego što su očekivali.

"Kad saberem kiriju, depozit koji nisam dobio i selidbu, ispalo je kao da sam plaćao luksuzan stan, a ne malu garsonjeru bez osnovnih uslova", zaključuje jedan od njih.

Sve češće ispovesti pokazuju da stanovanje u većim gradovima postaje ne samo pitanje komfora, već i ozbiljan finansijski izazov, gde granica između povoljne prilike i lošeg iskustva postaje sve tanja.

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