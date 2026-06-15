Tokom ovog perioda neće biti moguće isključenje i uključenje na auto-put na toj deonici, što će značajno uticati na saobraćaj ka Čačku i Kraljevu.

Radovi bi, prema planu, trebalo da traju do 26. juna, ukoliko vremenski uslovi to dozvole, piše Tanjug.

Izmenjene rute za vozače

Za vozače koji dolaze iz pravca Beograda i idu ka Čačku ili Kraljevu, predviđena je izmenjena putanja:

auto-put IA reda broj 2

isključenje na denivelisanoj raskrsnici „Takovo“

državni putevi II A 177, IB 22 i IB 23

Za vozače koji dolaze iz pravca Požege ka Čačku ili Kraljevu, preporučena ruta je:

auto-put IA reda broj 2

isključenje na raskrsnici „Pakovraće“

dalje putem IB 23 i IB 22

Privremeni režim i signalizacija

Tokom zatvaranja petlje, na svim ključnim tačkama biće postavljena privremena saobraćajna signalizacija kako bi se vozačima olakšalo snalaženje na izmenjenim pravcima.

Nadležni apeluju na vozače da budu oprezni, prate oznake na putu i računaju na moguće zastoje zbog preusmeravanja saobraćaja.

Šta ovo znači za vozače

Ovo zatvaranje je deo šireg infrastrukturnog povezivanja dva važna putna pravca u zapadnoj Srbiji, koji bi dugoročno trebalo da olakša kretanje i skrati putovanje između ključnih gradova u regionu.

U kratkom roku, međutim, vozači mogu očekivati duža putovanja i veće opterećenje alternativnih pravaca.

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