Nove rasprave o cenama na hrvatskom primorju ponovo su preplavile društvene mreže. Ovog puta pažnju je privukla objava jednog turiste na Redditu koji tvrdi da je letovanje u Hrvatskoj skuplje nego u pojedinim najpoznatijim evropskim destinacijama.

Nakon nekoliko nedelja provedenih u Italiji, Grčkoj, Francuskoj i Španiji, turista je odlučio da deo odmora provede i u Hrvatskoj. Međutim, kako kaže, upravo ga je tamo sačekalo najveće iznenađenje - i to zbog cena, piše Mondo.

"Cene hrane, pića i smeštaja su neverovatne. Zaista preterane. Tanjir paste platili smo duplo više nego u Italiji, a nije bio ni približno toliko dobar. Kokteli često koštaju više od 17 evra, a čaša kućnog vina i do 10 evra", napisao je on.

Posebno je izdvojio Dubrovnik, za koji tvrdi da je najskuplje mesto koje je posetio tokom putovanja.

"Cene u Splitu ili na Korčuli čine da Firenca deluje povoljno, a Dubrovnik bi postideo čak i Cirih", naveo je u objavi koja je izazvala veliku pažnju korisnika.

Inflacija ili pohlepa? Korisnici se nisu složili

Iako je objava prikupila veliki broj pozitivnih reakcija, komentari su pokazali da ne dele svi isto mišljenje.

Jedan deo korisnika smatra da su visoke cene posledica inflacije i prelaska na evro.

"Hrvatska već godinama ima jednu od najviših stopa inflacije u Evropi. Uvođenje evra dodatno je ubrzalo rast cena", napisao je jedan korisnik.

Drugi, međutim, smatraju da to nije dovoljno objašnjenje.

"Cene koje su više nego u Švajcarskoj ne mogu se pravdati samo inflacijom", odgovorio je drugi komentator.

Bilo je i šaljivih komentara.

"Kriva je Igra prestola", našalio se jedan korisnik, aludirajući na činjenicu da je Dubrovnik zahvaljujući popularnoj seriji postao jedna od najpoznatijih turističkih destinacija u Evropi.

Mnogi tvrde da Hrvatska nije toliko skupa

S druge strane, brojni turisti stali su u odbranu Hrvatske i istakli da visoke cene uglavnom važe za najpoznatija turistička mesta.

"Bio sam u Hrvatskoj ovog proleća i sve mi deluje kao da ste završili na lokacijama namenjenim isključivo turistima", napisao je jedan korisnik.

Slično iskustvo podelili su i drugi.

"Nije najjeftinija zemlja koju smo posetili, ali cene nisu bile ni približno toliko visoke koliko smo očekivali."

Jedan turista otišao je i korak dalje:

"Odlagao sam put godinama jer sam slušao priče da je Hrvatska preskupa. Vratio sam se juče i mogu da kažem da sam se zaljubio u zemlju."

Da li Hrvatska postaje luksuzna destinacija?

Poslednjih godina pitanje cena na hrvatskom primorju sve češće izaziva polemike među turistima. Dok jedni smatraju da su restorani, smeštaj i ugostiteljske usluge postali preskupi u odnosu na kvalitet koji nude, drugi ističu da se i dalje mogu pronaći pristupačne opcije van najpopularnijih lokacija.

Jedno je sigurno - tema cena u Hrvatskoj ovog leta ponovo je otvorila raspravu koja se vodi gotovo svake turističke sezone. A sudeći po reakcijama na društvenim mrežama, mišljenja su podeljenija nego ikad.

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