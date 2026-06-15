Kako do toga ne bi došlo, iz Ministarstva spoljnih poslova su objasnili šta građani treba da rade ako izgube ovaj važan dokument, za Euronews Srbija.



"Ukoliko građanin Srbije tokom boravka u inostranstvu izgubi putnu ispravu ili mu ona bude ukradena, potrebno je da nestanak ili krađu prijavi policijskom organu zemlje u kojoj boravi i zatraži potvrdu o prijavi gubitka", naveli su za Euronews.



Napomenuli su da potvrda treba da sadrži podatke osobe koja je izgubila ili joj je ukraden pasoš (ime, prezime i datum rođenja), kao i podatke o samom dokumentu (broj pasoša i datum izdavanja).



Putnicima savetuju da slikaju svoje putne isprave kako bi u slučaju gubitka ili krađe dokumenata imali podatke o njima.



Nakon dobijanja potvrde o gubitku ili krađi, potrebno je da se putnik obrati najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije gde se isto prijavljuje nestanak pasoša i traži izdavanje putnog lista.



"Za izdavanje putnog lista potrebno je lično prisustvo. Putni list je vrsta putne isprave kratkog roka trajanja koja služi samo za povratak u Srbiju i ne može se koristiti za dalja putovanja. Po dolasku u Srbiju potrebno je podneti zahtev za novi pasoš", objasnili su iz Odeljenja za konzularna pitanja Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije.



Ukazali su i šta je potrebno za izdavanje putnog lista.



- dve slike 3,5 cm x 4,5 cm (kao za pasoš)



- lična karta ili vozačka dozvola izdata od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbij



- potvrda o krađi ili gubitku



Ukoliko putnik ne poseduje ličnu kartu ili vozačku dozvolu Republike Srbije, proveru državljanskog statusa i identiteta izvršiće diplomatsko-konzularno predstavništvo.



"Putni list se izdaje po hitnom postupku, odnosno izdaje se istog dana kada lice dođe u diplomatsko-konzularno predstavništvo. Ukoliko lice ne poseduje ličnu kartu ili vozačku dozvolu Republike Srbije neophodno je kod nadležnih organa u Republici Srbiji izvršiti proveru identiteta službenim putem što može potrajati nekoliko dana", zaključili su za Euronews Srbija iz Ministarstva spoljnih poslova.



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