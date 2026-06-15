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Umesto nekoliko stotina evra duga, Nemac dobio izvršni nalog na više od milion evra - nije plaćao RTV

Građanin Nemačke ostao je u šoku kada mu je zbog neplaćene RTV pretplate umesto duga od 600 evra stigao račun na više od milion evra. 

 
Autor:  Dubravka Jovanović
15.06.2026.18:38
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Umesto nekoliko stotina evra duga, Nemac dobio izvršni nalog na više od milion evra - nije plaćao RTV
Foto: Shutterstock/Andrii Iemelianenko
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Jedna administrativna greška u Nemačkoj izazvala je nevericu javnosti nakon što je građaninu iz pokrajine Baden-Virtemberg umesto računa od nekoliko stotina evra stigao zahtev za naplatu veći od milion evra.

Walter S. iz okruga Beblingen prestao je da plaća obaveznu nemačku RTV pretplatu (Rundfunkbeitrag) još u aprilu 2023. godine. Njegov stvarni dug iznosio je oko 600 evra, ali je u zvaničnom izvršnom nalogu koji je prosleđen sudu navedeno da duguje čak 1.042.026 evra.

Ovaj nesvakidašnji slučaj brzo je dospeo u medije i izazvao brojne reakcije širom Nemačke, prenosi Fenix.

Kako je nastala greška od milion evra?

Služba za naplatu RTV pretplate, koja radi u ime javnog servisa SWR iz Štutgarta, potvrdila je da je dokument autentičan i priznala da je reč o ozbiljnoj ljudskoj grešci.

U spornom dokumentu stajalo je da „potraživanje u iznosu od 1.042.026 evra postoji u celosti“, iako stvarni dug nije bio ni blizu tog iznosa.

Predstavnici službe za naplatu naveli su da nije došlo do kvara računarskog sistema niti greške u bazi podataka, već da je problem nastao prilikom unosa podataka.

Nakon što je slučaj postao javan, pokrenuta je interna istraga kako bi se utvrdilo kako je došlo do unošenja tolikog broja nula u nalog za izvršenje.

Aktivisti upozorili na ozbiljne posledice

Organizacije koje se protive obaveznoj RTV pretplati ocenile su da ovakve greške mogu imati ozbiljne posledice po građane.

Kako navode, dobijanje računa od milion evra može izazvati ogroman stres, strah i nesigurnost, posebno kod ljudi koji nisu upoznati sa pravnim procedurama.

Šta se dešava ako ne plaćate RTV pretplatu u Nemačkoj?

Iako je u ovom slučaju reč o grešci, nemački sistem naplate funkcioniše veoma strogo.

Proces prinudne naplate prolazi kroz nekoliko faza:

  • prvo stiže opomena i obračunavaju se dodatni troškovi zbog kašnjenja
  • zatim se izdaje zvanično rešenje o dugu
  • nakon toga predmet prelazi izvršiteljima ili nadležnim službama
  • može uslediti blokada računa, zaplena dela plate ili druge imovine
  • u krajnjim slučajevima osoba može biti upisana u registar dužnika, a sud može naložiti i prinudno privođenje

Dug ipak mora da plati

Iako je milionski račun proglašen greškom, Walter S. neće biti oslobođen obaveze plaćanja.

Javni servis SWR saopštio je da stvarni dug od oko 600 evra ostaje na snazi i da će morati da bude izmiren u skladu sa zakonom.

Prema važećim pravilima, mogućnost otpisa ili nagodbe praktično ne postoji, pa će građanin iz Beblingena ipak morati da plati ono što duguje — ali bez milionskog iznosa koji je greškom završio u sudskoj dokumentaciji.

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