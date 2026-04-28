„Uvođenjem novih elektronskih usluga Ministarstva odbrane potvrđujemo kontinuitet digitalne transformacije javne uprave. Ove usluge, pored postojeće usluge Prijava kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka, predstavljaju naredni korak u unapređenju dostupnosti usluga javne uprave kroz elektronsku komunikaciju i podnošenje zahteva bez odlaska na šalter. To je potvrda naše posvećenosti da javna uprava bude brža, efikasnija i dostupna svima. Kontinuirano radimo na tome da građani sve veći broj administrativnih postupaka mogu da završe onlajn, bez čekanja i nepotrebne papirologije. Uvođenjem ovih pet novih usluga nastavljamo da gradimo modernu elektronsku upravu po meri građana“, izjavio je direktor Kancelarije za IT i eUpravu dr Mihailo Jovanović.
Za korišćenje usluga potrebno je da korisnik bude registrovan na Portalu eID, odnosno da je eGrađanin, i da bude prijavljen na Portal eUprava jednim od tri ponuđena načina, korisničkim imenom i lozinkom, mobilnom aplikacijom ConsentID ili kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, nakon čega popunjava jednostavnu elektronsku formu zahteva.
Nove elektronske usluge Ministarstva odbrane na Portalu eUprava
Na Portalu eUprava dostupno je pet novih elektronskih usluga Ministarstva odbrane, čime je građanima omogućeno da na jednostavan, brz i efikasan način elektronski podnesu zahteve za izdavanje uverenja iz oblasti vojnih evidencija.
Ovim unapređenjem omogućeno je elektronsko podnošenje zahteva za Uverenje o učešću u ratu, Uverenje da se lice ne vodi u vojnoj evidenciji, Uverenje da se lice vodi u vojnoj evidenciji, Uverenje o regulisanoj vojnoj obavezi i Uverenje o odsluženom vojnom roku.
