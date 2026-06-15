Ova odluka deo je šire globalne reorganizacije i programa smanjenja troškova koji kompanija sprovodi već duži period.

Zatvaranje beogradskog studija dolazi u okviru šireg talasa promena u industriji video igara, gde velike kompanije sve češće pribegavaju optimizaciji troškova, gašenju timova i restrukturiranju poslovanja, piše Poslovni.

Beogradski studio deo globalne reorganizacije

Ubisoft je u isto vreme pokrenuo i zatvaranje studija u Vinipegu u Kanadi, dok su dodatne promene najavljene u Barseloni i u globalnim izdavačkim timovima kompanije.

Ukupno je ovim potezima, prema procenama, pogođeno oko 380 radnih mesta širom sveta.

Studio u Beogradu je tokom godina narastao sa početnih desetak zaposlenih na oko 100 ljudi i radio je na brojnim poznatim Ubisoft naslovima, uključujući:

Ghost Recon Wildlands

Ghost Recon Breakpoint

The Crew 2

Rainbow Six

Skull & Bones

Assassin’s Creed serijal

Iako je bio važan deo globalne produkcije, studio nije izbegao širi talas restrukturiranja.

Cilj: smanjenje troškova za stotine miliona evra

Odluka o zatvaranju deo je šire strategije kompanije Ubisoft, koja je početkom godine najavila završnu fazu programa štednje.

Cilj je smanjenje troškova za oko 200 miliona evra u kratkom roku, dok je dugoročni plan da se fiksni troškovi smanje za ukupno oko 500 miliona evra do 2028. godine.

U tom procesu kompanija zatvara pojedine studije, dok druge preusmerava na ključne franšize i projekte.

Promene u industriji video igara

Pored Beograda, reorganizacija pogađa i studio u Barseloni, koji bi u budućnosti trebalo da se fokusira na serijal Rainbow Six, dok mobilni tim ostaje nepromenjen.

Prema dostupnim informacijama, u Barseloni bi moglo biti ukinuto više od 60 radnih mesta.

Ovi potezi ukazuju na širi trend u gaming industriji, gde velike kompanije sve češće smanjuju troškove i konsoliduju razvojne timove.

Težak period za IT i gaming sektor

Zatvaranje studija u Beogradu dolazi u trenutku kada se globalna IT i gaming industrija suočava sa talasom otpuštanja i reorganizacija.

Razlozi koji se najčešće navode su:

rast troškova poslovanja

promena poslovnih modela

pritisak konkurencije

sve veća uloga veštačke inteligencije u razvoju

fokus na profitabilnije projekte

U Srbiji je ove godine više od 800 radnika u IT sektoru pogođeno različitim otpuštanjima i zatvaranjima firmi, što dodatno pokazuje koliko je industrija u fazi prilagođavanja.

Dve slike iste industrije

Ipak, zvanični podaci ukazuju da IT sektor u Srbiji i dalje beleži dugoročni rast zaposlenosti i plata.

To znači da se paralelno dešavaju dva procesa: stabilan razvoj industrije na makro nivou i pojedinačni, ali bolni slučajevi zatvaranja timova i otpuštanja radnika.

Upravo ta razlika između brojki i realnosti na terenu postaje sve vidljivija - dok kompanije optimizuju troškove, zaposleni se suočavaju sa neizvesnošću i promenama koje dolaze brzo i neočekivano.

Zaključak

Zatvaranje Ubisoft studija u Beogradu deo je šire globalne reorganizacije gaming industrije, u kojoj se kompanije fokusiraju na smanjenje troškova i efikasnije poslovanje.

Za zaposlene u Beogradu to znači kraj jednog poglavlja, dok za industriju u celini predstavlja još jedan signal da se tržište video igara ubrzano menja i ulazi u novu fazu konsolidacije.

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