Ova odluka deo je šire globalne reorganizacije i programa smanjenja troškova koji kompanija sprovodi već duži period.
Zatvaranje beogradskog studija dolazi u okviru šireg talasa promena u industriji video igara, gde velike kompanije sve češće pribegavaju optimizaciji troškova, gašenju timova i restrukturiranju poslovanja, piše Poslovni.
Beogradski studio deo globalne reorganizacije
Ubisoft je u isto vreme pokrenuo i zatvaranje studija u Vinipegu u Kanadi, dok su dodatne promene najavljene u Barseloni i u globalnim izdavačkim timovima kompanije.
Ukupno je ovim potezima, prema procenama, pogođeno oko 380 radnih mesta širom sveta.
Studio u Beogradu je tokom godina narastao sa početnih desetak zaposlenih na oko 100 ljudi i radio je na brojnim poznatim Ubisoft naslovima, uključujući:
- Ghost Recon Wildlands
- Ghost Recon Breakpoint
- The Crew 2
- Rainbow Six
- Skull & Bones
- Assassin’s Creed serijal
Iako je bio važan deo globalne produkcije, studio nije izbegao širi talas restrukturiranja.
Cilj: smanjenje troškova za stotine miliona evra
Odluka o zatvaranju deo je šire strategije kompanije Ubisoft, koja je početkom godine najavila završnu fazu programa štednje.
Cilj je smanjenje troškova za oko 200 miliona evra u kratkom roku, dok je dugoročni plan da se fiksni troškovi smanje za ukupno oko 500 miliona evra do 2028. godine.
U tom procesu kompanija zatvara pojedine studije, dok druge preusmerava na ključne franšize i projekte.
Promene u industriji video igara
Pored Beograda, reorganizacija pogađa i studio u Barseloni, koji bi u budućnosti trebalo da se fokusira na serijal Rainbow Six, dok mobilni tim ostaje nepromenjen.
Prema dostupnim informacijama, u Barseloni bi moglo biti ukinuto više od 60 radnih mesta.
Ovi potezi ukazuju na širi trend u gaming industriji, gde velike kompanije sve češće smanjuju troškove i konsoliduju razvojne timove.
Težak period za IT i gaming sektor
Zatvaranje studija u Beogradu dolazi u trenutku kada se globalna IT i gaming industrija suočava sa talasom otpuštanja i reorganizacija.
Razlozi koji se najčešće navode su:
- rast troškova poslovanja
- promena poslovnih modela
- pritisak konkurencije
- sve veća uloga veštačke inteligencije u razvoju
- fokus na profitabilnije projekte
U Srbiji je ove godine više od 800 radnika u IT sektoru pogođeno različitim otpuštanjima i zatvaranjima firmi, što dodatno pokazuje koliko je industrija u fazi prilagođavanja.
Dve slike iste industrije
Ipak, zvanični podaci ukazuju da IT sektor u Srbiji i dalje beleži dugoročni rast zaposlenosti i plata.
To znači da se paralelno dešavaju dva procesa: stabilan razvoj industrije na makro nivou i pojedinačni, ali bolni slučajevi zatvaranja timova i otpuštanja radnika.
Upravo ta razlika između brojki i realnosti na terenu postaje sve vidljivija - dok kompanije optimizuju troškove, zaposleni se suočavaju sa neizvesnošću i promenama koje dolaze brzo i neočekivano.
Zaključak
Zatvaranje Ubisoft studija u Beogradu deo je šire globalne reorganizacije gaming industrije, u kojoj se kompanije fokusiraju na smanjenje troškova i efikasnije poslovanje.
Za zaposlene u Beogradu to znači kraj jednog poglavlja, dok za industriju u celini predstavlja još jedan signal da se tržište video igara ubrzano menja i ulazi u novu fazu konsolidacije.
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