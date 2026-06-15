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Auto vam stane na putu do mora? Pogledajte cene servisa i šlep službe u Grčkoj

Mnogi građani Srbije i ovog leta na odmor u Grčku kreću sopstvenim automobilom, ali stručnjaci upozoravaju da bi pre puta trebalo obaviti detaljan pregled vozila. 

Autor:  Nina Stojanović
15.06.2026.12:21
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Auto vam stane na putu do mora? Pogledajte cene servisa i šlep službe u Grčkoj
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U suprotnom, kvar na putu može da pretvori letovanje u skup i stresan problem.

Pregrevanje motora, neispravan akumulator i problemi sa kočnicama među najčešćim su kvarovima sa kojima se vozači suočavaju tokom putovanja ka grčkom primorju.

Ana Nikolić, urednica portala nikana.gr, objasnila je koliko koštaju najčešće intervencije i popravke automobila u Grčkoj.

"Cene auto-servisa dosta variraju i zavise od mesta, sezone, vrste kvara, dostupnosti delova i toga da li je potrebna šlep služba. U manjim mestima i na ostrvima popravke mogu da budu skuplje i sporije, naročito ako deo mora da se naruči", kazala je.

Koliko koštaju majstori i šlep služba?

Pored same popravke, vozači često moraju da plate i izlazak majstora na teren.

"Dolazak majstora naplaćuje se od 50 do 150 evra", navela je Nikolić.

Ukoliko vozilo nije moguće osposobiti na licu mesta, neophodna je šlep služba.

"U slučaju da je neophodno da automobil šlepa, za to je potrebno da se izdvoji od 80 do 200 evra kada su u pitanju kraće relacije."

Za duže relacije troškovi su znatno veći.

"Za duže relacije cena je znatno viša i ide do 1.000 i više evra", rekla je.

Najčešći kvarovi i cene popravki

Prema njenim rečima, zamena ili kupovina novog akumulatora u Grčkoj uglavnom košta između 100 i 200 evra, u zavisnosti od modela vozila.

Kada je reč o pregrevanju motora, trošak zavisi od ozbiljnosti problema.

"Kada je reč o pregrevanju motora, dijagnostika i manja intervencija košta od 50 do 150 evra, ali ozbiljniji kvar može da bude mnogo skuplji", ocenila je.

Problemi sa kočnicama takođe nisu jeftini, piše Euronews.rs.

"Što se tiče kočnica, za zamenu pločica ili osnovnu intervenciju potrebno je da se izdvoji najmanje 150 evra."

"Ozbiljniji kvar može da bude znatno skuplji", zaključila je Ana Nikolić.

Obavezna oprema u automobilu

Troškovi ne nastaju samo zbog kvarova. Vozači koji nemaju propisanu opremu mogu da se suoče i sa kaznama.

Preporučuje se da u vozilu imate:

  • reflektujući prsluk (u kabini vozila),
  • sigurnosni trougao,
  • PP aparat sa važećim servisom,
  • komplet prve pomoći,
  • rezervni točak ili set za reparaciju gume.

Nova pravila za auto-apoteke u Grčkoj

Grčka je ove godine značajno modernizovala sadržaj obavezne auto-apoteke.

Od 18. juna vozači u toj zemlji moraju da imaju opremljeniji komplet prve pomoći koji, između ostalog, uključuje termo pokrivač za spasavanje, više vrsta sterilnih zavoja i kompresa, posebnu oblogu za opekotine, medicinske rukavice, zaštitne maske, vlažne maramice i detaljno uputstvo za pružanje prve pomoći.

Zbog toga stručnjaci savetuju vozače da pre polaska na put provere ne samo tehničku ispravnost vozila, već i obaveznu opremu, kako bi izbegli dodatne troškove i neprijatnosti tokom odmora u Grčkoj.

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