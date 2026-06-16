EUR EUR 117,03 117,38din 117,73
USD USD 101,13 101,43din 101,74
CAD CAD 72,36 72,57din 72,79
AUD AUD 71,15 71,36din 71,57
GBP GBP 135,57 135,98din 136,39
CHF CHF 127,07 127,45din 127,83
KURSNA LISTA

Finansije i Berza

Veliko olakšanje - cena nafte je drastično pala

Cene nafte na svetskim tržištima pale su juče za više od pet odsto, na najniži nivo u poslednja dva meseca.

 

Autor:  Stanko Stamenković
16.06.2026.06:59
0
Veliko olakšanje - cena nafte je drastično pala
Foto: Dan74 / Shutterstock.com
Nova poštanska prevara u regionu - kako prepoznati lažne pakete i zaštititi novac
Foto: Shutterstock | Foto: Stock-Asso/shutterstock.com
 Nova poštanska prevara u regionu - kako prepoznati lažne pakete i zaštititi novac
Prethodna vest
Dan kad je Kina uzdrmala svet, a posebno Evropu, jednim potezom
Foto:Alessia Pierdomenico / Shutterstock.com
 Dan kad je Kina uzdrmala svet, a posebno Evropu, jednim potezom
Sledeća vest

Cene su pale nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran postigli mirovni sporazum kojim je predviđeno okončanje sukoba na Bliskom istoku i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza do kraja sedmice.

Međunarodno referentna nafta Brent se nakon toga kretala na oko 83 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI na nivou od oko 80 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da bi isporuke nafte iz Persijskog zaliva uskoro mogle da budu nastavljene, uključujući ukidanje američke blokade iranskih luka, piše Tanjug.

Prema dostupnim informacijama, sporazum obuhvata i odredbe koje se odnose na iranski nuklearni program, kao i ekonomske podsticaje za Teheran ukoliko ispuni preuzete obaveze.

Zamenik ministra spoljnih poslova Irana Kazem Garibabadi potvrdio je da je sporazum postignut i naveo da će njegov sadržaj biti objavljen nakon ceremonije potpisivanja u Švajcarskoj.

Tržište nafte je od izbijanja sukoba krajem februara bilo pod uticejem zbog poremećaja u transportu energenata, dok je ograničen saobraćaj kroz Ormuski moreuz ugrozio tokove oko 20 odsto svetskih isporuka nafte.

Analitičari ocenjuju da bi ponovno otvaranje tog ključnog pomorskog prolaza moglo da doprinese stabilizaciji svetskog tržišta energenata i ublažavanju pritisaka na cene nafte.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

SAD Nafta cena nafte Iran mirovni sporazum

Povezane vesti

Ormuski moreuz biće potpuno otvoren pre potpisivanja memoranduma - oglasio se Tramp
Foto: Noamgalai/Shutterstock

Ormuski moreuz biće potpuno otvoren pre potpisivanja memoranduma - oglasio se Tramp

19:30 | 0
Pad cene nafte bio bi od ogromnog značaja za Srbiju - oglasio se Vučić
Foto: Dan74/Shutterstock

Pad cene nafte bio bi od ogromnog značaja za Srbiju - oglasio se Vučić

16:38 | 0
Ormuski moreuz ponovo u fokusu - zašto jedna odluka menja cenu nafte i goriva
Foto: Shutterstock

Ormuski moreuz ponovo u fokusu - zašto jedna odluka menja cenu nafte i goriva

13:11 | 0
Vlada Srbije donela novu odluku o akcizama na benzin i dizel
Shutterstock/ANDY RELY

Vlada Srbije donela novu odluku o akcizama na benzin i dizel

11:06 | 0
Neka nafta poteče - šta sve znamo o sporazumu SAD-Iran
Foto: Evgeniyqw/Shutterstock

Neka nafta poteče - šta sve znamo o sporazumu SAD-Iran

08:51 | 0
Komentari (0)

Finansije i Berza

Banka Japana podigla kamatnu stopu na najviši nivo u poslednjih 30 godina 
Foto: Shutterstock

Banka Japana podigla kamatnu stopu na najviši nivo u poslednjih 30 godina 

09:26 Finansije i Berza
Promet na Beogradskoj berzi oko 5,02 miliona dinara
Foto: Shutterstock

Promet na Beogradskoj berzi oko 5,02 miliona dinara

17:52 Finansije i Berza
Siniša Mali: MMF još jednom potvrdio da vodimo kredibilnu ekonomsku politiku
Foto: Ministarstvo finansija

Siniša Mali: MMF još jednom potvrdio da vodimo kredibilnu ekonomsku politiku

15:25 Finansije i Berza
Zašto većina ljudi o svom računu u banci razmišlja tek pred putovanje
Foto: khunkornStudio/Shutterstock

Zašto većina ljudi o svom računu u banci razmišlja tek pred putovanje

09:00 Finansije i Berza
Nedeljni promet na Beogradskoj berzi oko 459,74 miliona dinara
Foto: Shutterstock/Luke Jade

Nedeljni promet na Beogradskoj berzi oko 459,74 miliona dinara

18:08 Finansije i Berza
Promet na Beogradskoj berzi oko 5,49 miliona dinara
Foto: Vladimir Marković

Promet na Beogradskoj berzi oko 5,49 miliona dinara

17:16 Finansije i Berza
I dizel i benzin su pojeftinili - nove cene goriva u Srbiji
Foto: Shutterstock

I dizel i benzin su pojeftinili - nove cene goriva u Srbiji

12:49 Finansije i Berza
Narodna banka Srbije zadržala referentnu kamatnu stopu
Foto: Hypostasis / Shutterstock.com

Narodna banka Srbije zadržala referentnu kamatnu stopu

11:47 Finansije i Berza
NBS objavila podatke - građani Srbije sve više plaćaju karticama
Foto: Galdric PS/Shutterstock

NBS objavila podatke - građani Srbije sve više plaćaju karticama

18:30 Finansije i Berza
Beogradska berza ostvarila promet od preko 6,76 miliona dinara - indeksi neujednačeni 
Foto:Shutterstock

Beogradska berza ostvarila promet od preko 6,76 miliona dinara - indeksi neujednačeni 

15:52 Finansije i Berza

Najnovije

Najčitanije

8min

Trenutno najjeftiniji grad za pijačnu kupovinu - trešnje koštaju 250, lubenice 100, krompir 120 dinara

31min

Gde su i cene povoljne - grčke plaže idealne za odmor sa decom

38min

Delegacija Plesnog saveza Srbije na zasedanju WDSF u Rimu – Srbija dobila visoko priznanje za organizaciju Evropskog prvenstva

1H

Pomereno korito Morave da se spoje Čačak i Kraljevo - uskoro otvaranje deonice Moravskog koridora

1H

Tržište vapi za majstorima - đaci koji upišu deficitarna zanimanja dobijaju 5.000 dinara mesečno tokom

18H

Plaža gde za 5 evra dobijate ležaljku, kafu, vodu i krofnu - turisti oduševljeni

23H

Pet biznisa koje možete pokrenuti sa manje od 10.000 evra - neki vraćaju ulaganje već prve godine

1D

Najjeftinije letovanje u Evropi - sedam dana ol inkluziv za samo 288 evra

1D

Prvi talas turista je krenuo - razlike u cenama u Grčkoj, Hrvatskoj i Crnoj Gori su velike

23H

Srbi sve više zarađuju novac na biljci koja je zeleno zlato - zarada i do 3 miliona dinara

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,73
USD USD 101,13 101,43 101,74
CAD CAD 72,36 72,57 72,79
AUD AUD 71,15 71,36 71,57
GBP GBP 135,57 135,98 136,39
CHF CHF 127,07 127,45 127,83

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 57.194,00 €
ETH ETH 1.544,47 €
LTC LTC 39,49 €
DOT DOT 0,87 €
BCH BCH 192,99 €
LINK LINK 7,12 €
BNB BNB 530,84 €
XMR XMR 298,89 €
Powered by CoinGecko API