Potrošači širom sveta već godinama primećuju dve promene u prodavnicama – više cene i manja pakovanja. Međutim, stručnjaci upozoravaju na još jednu praksu koja izaziva mnogo veće nezadovoljstvo kupaca, piše Kamatica.

Reč je o takozvanoj skimpflaciji – situaciji kada proizvođač zadrži gotovo istu cenu i količinu proizvoda, ali smanji njegov kvalitet.

To znači da proizvod na polici izgleda isto, ali se promeni ono što kupci najviše vrednuju – sastav, ukus, tekstura ili performanse.

Šta je skimpflacija i zašto je kupci smatraju prevarom?

Za razliku od poskupljenja koje kupac odmah može da primeti ili smanjenja gramaže koje se vidi na ambalaži, skimpflacija često ostaje skrivena.

Kompanije mogu da:

koriste jeftinije sastojke,

promene recepturu,

uklone određene komponente proizvoda,

smanje kvalitet materijala ili izrade.

Kupci promenu često otkriju tek nakon kupovine, kada primete da proizvod više nema isti ukus, miris, kvalitet ili funkcionalnost.

Upravo zbog toga mnogi potrošači ovu praksu doživljavaju kao obmanu.

Istraživanje pokazalo šta kupci najviše kažnjavaju

Do ovih zaključaka došao je profesor Ioannis Evangelidis sa ESADE Business School pri Univerzitetu Ramon Llull u Španiji, čije je istraživanje objavljeno u časopisu Journal of Consumer Research.

Istraživanje je analiziralo tri načina na koja proizvođači pokušavaju da smanje troškove:

povećanje cene proizvoda,

šrinkflacija – manja količina proizvoda uz istu cenu,

skimpflacija – smanjenje kvaliteta bez vidljive promene cene ili pakovanja.

Nakon deset različitih studija, zaključak je bio jasan – potrošači najnegativnije reaguju upravo na smanjenje kvaliteta.

Kupci najteže opraštaju kada proizvod više nije isti

Ispitanici su proizvode izmenjene kroz skimpflaciju ocenili kao najmanje fer prema kupcima.

Takve proizvode smatraju manje vrednim i mnogo su manje spremni da ih ponovo kupe.

Stručnjaci ovu reakciju nazivaju „kaznom za skimpflaciju“, jer negativan efekat po poverenje u brend često može biti veći nego kod običnog poskupljenja.

Razlog je jednostavan – kupac ima osećaj da nije dobio informaciju koju je trebalo da zna pre kupovine.

Nije svaka promena jednako problematična

Istraživanje pokazuje da reakcija kupaca zavisi od toga šta je promenjeno.

Najveće nezadovoljstvo izazivaju promene koje utiču na ono po čemu je proizvod poznat:

zamena glavnog sastojka,

promena prepoznatljivog ukusa,

uklanjanje važnog dela recepture.

Sa druge strane, manje izmene koje ne utiču na iskustvo kupca izazivaju mnogo blaže reakcije.

Takođe, kada kompanije otvoreno objasne razlog promene, potrošači ih uglavnom prihvataju lakše.

Zašto skimpflacija može da bude opasna za brendove?

Iako kratkoročno smanjenje kvaliteta može da smanji troškove proizvodnje, dugoročne posledice mogu biti ozbiljne.

Kada kupci otkriju da proizvod više nije isti kao ranije, poverenje u brend opada, a mnogi prelaze na konkurentske proizvode.

Stručnjaci upozoravaju da bi rezultati ovog istraživanja mogli da budu važan signal kompanijama i institucijama za zaštitu potrošača – posebno kada je reč o većoj transparentnosti i jasnom obaveštavanju kupaca o promenama proizvoda.

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