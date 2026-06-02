Počela primena Zakona o organskoj proizvodnji - ko ga ne poštuje kazna i do 3 miliona dinara

Novi Zakon o organskoj proizvodnji počeo je da se primenjuje od danas, donoseći značajne promene za sve učesnike u sektoru organske proizvodnje u Srbiji. Jedna od najvažnijih novina je uvođenje Registra organskih proizvođača, kao i obaveza da proizvođači svoje aktivnosti prijavljuju nadležnim institucijama.

 

Autor:  Dubravka Jovanović
02.06.2026.10:28
Iako je zakon stupio na snagu još sredinom decembra prošle godine, njegova primena je odložena do 1. juna kako bi proizvođači, prerađivači i nadležne institucije imali dovoljno vremena da se prilagode novim pravilima.

Šta donosi novi zakon?

Zakonom se detaljno uređuju pravila organske proizvodnje, označavanje i oglašavanje organskih proizvoda, sistem kontrole i sertifikacije, kao i nadzor nad proizvodnjom i prometom organskih proizvoda, prenosi RTV.

Jedna od ključnih odredbi jeste potpuna zabrana upotrebe genetski modifikovanih organizama (GMO) i proizvoda nastalih od GMO-a ili uz pomoć GMO tehnologije.

Ova zabrana odnosi se na hranu za ljude i životinje, sredstva za zaštitu bilja, đubriva, oplemenjivače zemljišta, reproduktivni materijal, mikroorganizme i životinje koje se koriste u organskoj proizvodnji.

Menjaju se pravila za proizvođače i prerađivače

Novi propisi predviđaju i važnu promenu kada je reč o organizaciji proizvodnje.

Prerađivači više neće moći da budu organizatori organske proizvodnje niti nosioci sertifikata za čitave grupe proizvođača. Tu ulogu ubuduće mogu da imaju samo sami proizvođači organizovani kao pravna lica.

Na koje proizvode se zakon odnosi?

Zakon se primenjuje na sve faze organske biljne i stočarske proizvodnje, uključujući pčelarstvo i akvakulturu.

Obuhvaćeni su:

  • živi i neprerađeni poljoprivredni proizvodi,

  • seme i drugi reproduktivni biljni materijal,

  • prerađeni prehrambeni proizvodi,

  • stočna hrana,

  • proizvodi povezani sa poljoprivrednom proizvodnjom.

Pravila važe i za sve subjekte uključene u proizvodnju, preradu, pakovanje, označavanje, promet, uvoz i izvoz organskih proizvoda.

Koje oznake će moći da se koriste?

Prema novom zakonu, za proizvode koji ispunjavaju propisane uslove moći će da se koriste oznake:

  • organski,

  • ekološki,

  • biološki,

  • eko,

  • bio,

  • org.

Biće dozvoljene i druge oznake koje jasno upućuju na organsku proizvodnju.

Za označavanje organskih proizvoda koristiće se i nacionalni znak za organski proizvod, čiji izgled i pravila upotrebe propisuje Ministarstvo poljoprivrede.

Cilj je zaštita životne sredine i veće poverenje potrošača

Novi zakon ima za cilj unapređenje zaštite životne sredine, očuvanje plodnosti zemljišta, povećanje biološke raznovrsnosti i podsticanje održive poljoprivredne proizvodnje.

Poseban akcenat stavljen je na očuvanje autohtonih i ugroženih rasa domaćih životinja, razvoj lokalne proizvodnje i kraćih lanaca snabdevanja, kao i povećanje ponude organskog semena i drugih biljnih genetičkih resursa.

Kazne do tri miliona dinara

Za kršenje odredbi zakona predviđene su novčane kazne koje se kreću od 5.000 dinara za lakše prekršaje, pa sve do 3.000.000 dinara za najteže povrede propisa.

Nadležni očekuju da će nova pravila doprineti većem poverenju potrošača u organske proizvode, boljoj kontroli tržišta i daljem razvoju organske proizvodnje u Srbiji.

