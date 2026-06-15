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Otkrivena opasna supstanca - povlači se popularni proizvod u Hrvatskoj

Razlog povlačenja je povišen nivo cijanovodonične kiseline, supstance koja u većim koncentracijama može predstavljati rizik po zdravlje potrošača.

Autor:  Dubravka Jovanović
15.06.2026.14:46
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Otkrivena opasna supstanca - povlači se popularni proizvod u Hrvatskoj
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Državni inspektorat Republike Hrvatske obavestio je potrošače o povlačenju proizvoda ApnaBaba Flax Seeds (ALSI / lineno seme) 400g, zbog utvrđenog povišenog nivoa cijanovodonične kiseline, prenosi Blic.

Proizvod se povlači sa tržišta jer nije u skladu sa evropskim propisima o bezbednosti hrane, koji definišu stroga pravila za zdravstvenu ispravnost namirnica namenjenih potrošačima.

Koji proizvod je povučen?

Radi se o sledećem proizvodu:

  • Naziv: ApnaBaba Flax Seeds (ALSI / lineno seme)

  • Pakovanje: 400 g

  • EAN kod: 050519871235

  • Rok upotrebe: 20.06.2027.

Povlačenje se odnosi na sve serije navedenog proizvoda dostupne na tržištu.

Razlog povlačenja

Prema obaveštenju nadležnih institucija, razlog povlačenja je povišen nivo cijanovodonične kiseline, supstance koja u većim koncentracijama može predstavljati rizik po zdravlje potrošača.

Zbog toga proizvod nije u skladu sa Uredbom (EZ) br. 178/2002 Evropskog parlamenta i Saveta, koja definiše opšta načela bezbednosti hrane u Evropskoj uniji.

Ko je učestvovao u distribuciji?

U lancu distribucije navedeni su:

  • Dobavljač: Fresh Tropical Srl by Jawad, Corbetta, Italija

  • Prodavac: GORKHAS AND ASSOCIATES d.o.o., Zagreb

  • Zemlja porekla: Indija

Šta potrošači treba da urade?

Potrošačima se savetuje da proizvod ne konzumiraju i da ga vrate na mesto kupovine ukoliko ga poseduju.

U ovakvim slučajevima, trgovci su obavezni da povuku proizvod iz prodaje i obezbede informacije kupcima o daljim koracima.

Zašto su ovakve kontrole važne?

Sistem kontrole hrane u Evropskoj uniji zasniva se na principu preventivne zaštite potrošača. To znači da se proizvodi povlače i pri sumnji na potencijalni rizik, kako bi se sprečile moguće zdravstvene posledice.

Redovne inspekcije i brza reakcija nadležnih institucija imaju ključnu ulogu u očuvanju bezbednosti hrane na tržištu.

Zaključak

Povlačenje semenki lana sa tržišta još jednom pokazuje koliko su standardi bezbednosti hrane strogi u EU i koliko se pažljivo kontrolišu proizvodi koji dolaze do potrošača.

Iako se radi o preventivnoj meri, ovakve situacije podsećaju na važnost pažljivog izbora i praćenja informacija o poreklu hrane koja se koristi u svakodnevnoj ishrani.

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Hrvatska povlačenje laneno seme

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