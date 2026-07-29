Naime, ističu da postoji povećan rizik od krađe na plažama. Među njima je i portal Merkur, koji piše da lopovi, posebno u oblasti Kvarnerskog zaliva, koriste trenutak kada turisti ostavljaju svoje stvari bez nadzora i ulaze u more. Iako je broj prijavljenih krađa manji nego prošle godine, hrvatska policija poziva na oprez i objavila je niz preporuka o tome kako zaštititi lične stvari tokom odmora.

Naglašavaju da su primarne mete mobilni telefoni, novčanici, nakit, kamere, laptopovi i gotovina, a krađe se ne dešavaju samo na plažama već i u svlačionicama, tuševima i ugostiteljskim objektima duž obale. Prema dostupnim podacima, ove godine je bilo manje prijavljenih krađa nego u istom periodu prošle godine, ali policija naglašava da turisti moraju i dalje biti oprezni.

U junu su na području ostrva Krk, Crikvenica i Mali Lošinj prijavljena četiri slučaja krađe, što predstavlja smanjenje od 20 odsto u odnosu na jun prošle godine.

Tokom prve dve nedelje jula, na području Krka, Rijeke i Opatije zabeleženo je pet krađa više, odnosno skoro 29 odsto manje nego u istom periodu prošle godine, izveštava Feniks magazin.

Tri ključna saveta

Policijska uprava Primorsko-gorska savetuje turistima da nikada ne ostavljaju vredne stvari bez nadzora na peškiru ili u otvorenim torbama.

Preporučljivo je da na plažu ponesete samo onoliko gotovine koliko je potrebno, dok nakit i druge vredne stvari treba ostaviti na sigurnom mestu. Ako idete na kupanje ili u obližnji kafić, preporučuje se da zamolite prijatelja ili člana porodice da pripazi na vaše lične stvari.

Policija takođe upozorava da se ne preporučuje javno prikazivanje velikih količina novca ili skupih elektronskih uređaja, jer to može privući pažnju lopova.

Pored plaže, oprez je potreban i na parkinzima. Policija upozorava da vozila uvek treba da budu zaključana, a svi prozori i vrata zatvoreni. Torbe, mobilni telefoni, laptopovi i druge vredne stvari ne treba ostavljati na vidljivim mestima u automobilu.

Preporučljivo je zaključati bicikle za čvrst oslonac kako bi se smanjio rizik od krađe.

Šta ako postanete žrtva krađe?

Ukoliko do krađe dođe, policija savetuje da se slučaj odmah prijavi pozivom na broj 192 ili u najbližoj policijskoj stanici. Ukoliko policajci pronađu ukradena dokumenta ili vredne stvari, oni se čuvaju u nadležnoj stanici, a u slučaju stranih državljana obaveštava se i njihovo diplomatsko ili konzularno predstavništvo.

Često se pronađena dokumenta i neki od ukradenih predmeta vraćaju vlasnicima.

Uprkos upozorenjima nemačkih medija, uključujući i Merkur, Hrvatska se i dalje smatra jednom od bezbednijih turističkih destinacija u Evropi. Policija ističe da se većina krađa može sprečiti preduzimanjem osnovnih mera predostrožnosti, i savetuje turistima da ne ostavljaju vredne stvari bez nadzora tokom odmora i da budu posebno oprezni na prometnim i posećenim plažama.

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