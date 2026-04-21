Reč je o modernom, zatvorenom sistemu uzgoja biljaka bez zemlje i bez korova koji mnogi vide kao budućnost poljoprivrede, naročito u urbanim sredinama.

Za razliku od klasičnog baštovanstva, ovaj sistem se zasniva na principu vertikalnog uzgoja i kruženja vode obogaćene hranljivim materijama. Biljke ne rastu u zemlji, već u posebno dizajniranim cevima kroz koje neprestano cirkuliše voda. U osnovi sistema nalazi se rezervoar sa vodom u koji su dodati minerali potrebni za rast biljaka. Ta voda se pomoću pumpe podiže na vrh vertikalnih cevi, odakle se polako sliva naniže. Tokom tog procesa voda prolazi pored korenja biljaka, snabdevajući ga svim što mu je potrebno – vlagom, hranljivim materijama i kiseonikom. Upravo je prisustvo kiseonika ključno za zdrav razvoj biljaka u ovakvim sistemima. Višak vode se na kraju vraća nazad u rezervoar, čime se zatvara krug i omogućava stalna recirkulacija, piše Dnevno.

Prednosti sistema su brojne. Pre svega, troši se znatno manje vode, čak do 90 odsto manje u poređenju sa tradicionalnim načinima uzgoja. Osim toga, biljke često rastu brže jer imaju stalno dostupne optimalne uslove. Jedna od najvećih prednosti je i potpuni izostanak korova, što znači manje rada i bez potrebe za herbicidima.

