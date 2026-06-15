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Expo 2027

Prijave stižu sa svih strana: Više od 6.600 kandidata već se prijavilo za volonterski program Ekspa 2027

Kandidati za Ekspo Plejmejkers program za volontere najviše se prijavljuju za pozicije koje im omogućavaju direktan kontakt sa međunarodnim učesnicima, delegacijama i posetiocima iz celog sveta: rad u paviljonima, podršku sportskim i edukativnim programima, protokol, pres centar, informisanje posetilaca i podršku zemljama učesnicama. 

Autor:  Nina Stojanović
15.06.2026.14:45
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Prijave stižu sa svih strana: Više od 6.600 kandidata već se prijavilo za volonterski program Ekspa 2027
Foto: Siniša Pašalić
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To pokazuje da budući volonteri Ekspa 2027 žele da budu u samom srcu najvećeg međunarodnog događaja sledeće godine, na mestima gde će se svakodnevno susretati različiti jezici, kulture, programi i ljudi koji 2027. godine dolaze u Beograd.

Za samo mesec dana od otvaranja Ekspo Plejmejker platforme, više od 6.600 kandidata iz Srbije, regiona i iz više od 62 zemlje sveta, prijavilo se za volonterski program najvećeg međunarodnog događaja ikada održanog u Srbiji. Budući Plejmejkeri dolaze iz različitih sredina, kultura i profesija. Među njima su studenti, sportisti i ljudi različitih zanimanja, a povezuje ih ista želja da kao volonteri budu deo događaja koji će 2027. godine okupiti svet u Srbiji.

„Kada danas gledamo koliko se svet raduje Svetskom prvenstvu u fudbalu 2026, koliko se zemalja, gradova, navijača i volontera već priprema za taj događaj, jasno je koliko velike međunarodne manifestacije pokreću ljude. Upravo takvu energiju Srbija će osetiti sledeće godine kroz Ekspo 2027. Ekspo će u Beograd dovesti više od četiri miliona posetilaca, međunarodne učesnike i programe iz celog sveta. Zato su nam potrebni Plejmejkeri, ljudi koji imaju znanje, osmeh, energiju i želju da budu deo najvećeg događaja na svetu sledeće godine“, rekao je direktor kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić, istakavši da će za mlade ljude Ekspo 2027 biti velika učionica  znanja, jezika, kultura, timskog rada i iskustva koje se ne stiče svakog dana. 

„Pozivam studente, sportiste, kreativce i sve koji žele da vide kako izgleda organizacija globalnog događaja iznutra, da se prijave za naš volonterski program. Svet dolazi u Beograd, a Plejmejkeri, naši volonteri, biće oni koji će im prvi poželeti dobrodošlicu“, poručio je Jerinić.

Najviše prijava, očekivano, dolazi iz Srbije i zemalja regiona, ali su se kandidati prijavili i iz Rusije, Nemačke, Švajcarske, Austrije, Kanade, Italije, Japana, Francuske i brojnih drugih zemalja sveta. Podršku novoj generaciji Plejmejkera pružili su i ambasadori programa, osvajačica olimpijske medalje u tekvondou Tijana Bogdanović i nosilac zlatne medalje poslednjeg održanog Evropskog prvenstva u vaterpolu, vaterpolista Milan Glušac. Kao sportisti koji znaju koliko su timski rad, disciplina, odgovornost i poverenje važni za veliki rezultat, oni su simboli vrednosti na kojima počiva i ovaj volonterski program.

Na platformi je trenutno otvoreno 48 volonterskih pozicija, koje pokrivaju gotovo sve segmente organizacije specijalizovane izložbe. Učesnike očekuje rad u jedinstvenom međunarodnom okruženju, specijalizovane obuke, sertifikat o učešću, partnerske pogodnosti, kao i prilika da steknu znanja i iskustva važna za dalje obrazovanje i profesionalni razvoj. Ekspo volonteri ostvaruju popust od 27 odsto na direktne letove kompanije Er Srbija ka svim destinacijama, besplatan železnički prevoz koji obezbeđuje Srbija Voz u trajanju od 15. aprila do 30. avgusta, kao i različite popuste na tarife i usluge kompanije Telekom Srbija. Studenti će imati mogućnost ostvarivanja dodatnih ESPB bodova, u skladu sa zvaničnim odlukama i opštim aktima visokoškolskih ustanova.

Volonterska platforma dostupna je na adresi https://join.volunteer.expobelgrade2027.org/, kao i preko zvaničnog sajta i društvenih mreža Ekspo 2027. Prijave su otvorene za sve zainteresovane punoletne građane iz Srbije i inostranstva, kao i za one koji će do 15. aprila 2027. godine imati navršenih 18 godina. Za dodatne informacije dostupan je kontakt centar Ekspa 2027 Beograd na broj 011 2027 555.

Detaljnije informacije o Ekspo 2027 Beograd mogu se pronaći na LINKU.

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Volonteri Ekspo EXPO 2027 Beograd

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