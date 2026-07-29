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Srpkinja ostala bez posla u Nemačkoj, pa želi u Hrvatsku - pitala koliko je teško dobiti radnu dozvolu, odgovori je iznenadili

Srpkinja koja je ostala bez posla u Nemačkoj pitala je koliko je teško dobiti radnu dozvolu u Hrvatskoj. Evo šta su joj odgovorili i kakvi su zvanični podaci.

Autor:  Dubravka Jovanović
29.07.2026.08:44
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Srpkinja ostala bez posla u Nemačkoj, pa želi u Hrvatsku - pitala koliko je teško dobiti radnu dozvolu, odgovori je iznenadili
Daciana Cristina Visan/pexels.com
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Državljanka Srbije koja je ostala bez posla u Nemačkoj zatražila je savet na Redditu o tome koliko je teško dobiti radnu dozvolu i boravište u Hrvatskoj. Njena objava privukla je veliku pažnju, a brojni korisnici podelili su svoja iskustva i informacije o proceduri zapošljavanja stranih državljana, piše Dnevno.

Kako je navela, ima 31 godinu, diplomirana je inženjerka elektrotehnike i iza sebe ima više od sedam godina iskustva u projektovanju rasvete i elektroinstalacija

"Poslednjih nekoliko meseci radila sam u Nemačkoj, ali sam nedavno ostala bez posla", napisala je.

Nemačka joj dala rok da dostavi dokumentaciju

Objasnila je da su joj nemačke vlasti dale rok do 17. avgusta da dostavi dokumentaciju za dozvolu koja bi joj omogućila da ostane u zemlji dok traži novi posao.

Međutim, postoji problem.

"Moram da dokažem da imam dovoljno novca za izdržavanje, a taj novac trenutno nemam niti mogu da ga pozajmim", navela je.

U međuvremenu je upoznala dečka iz Hrvatske i ozbiljno razmišlja o preseljenju ukoliko pronađe posao.

"Već sam počela da šaljem prijave za poslove u Zagrebu", dodala je.

Pitala koliko je teško dobiti radnu dozvolu u Hrvatskoj

Na Redditu je postavila nekoliko pitanja koja zanimaju mnoge građane Srbije koji razmišljaju o radu u Hrvatskoj.

„Koliko je u praksi teško dobiti radnu dozvolu i boravište ako imam ponudu za posao? Koliko se obično čeka? Da li su hrvatski poslodavci spremni da zaposle državljane Srbije i završe potrebnu administraciju? Postoji li nešto na šta bi trebalo posebno da obratim pažnju?“, upitala je.

Korisnici Reddita: Ako imaš posao, procedura nije komplikovana

U komentarima su joj mnogi poručili da, ukoliko dobije ponudu za posao, ne bi trebalo da ima većih problema sa dobijanjem radne dozvole.

Jedan korisnik napisao je da postupak najčešće traje između mesec i dva meseca, uz mogućnost da se produži tokom perioda godišnjih odmora zbog sporije administracije.

Drugi je istakao da je poslodavac dužan da sprovede postupak izdavanja radne dozvole, dok je treći u šaljivom tonu prokomentarisao:

„Ako radnici iz Pakistana mogu legalno da dođu u Hrvatsku za šest meseci, voleo bih da verujem da građani Srbije mogu i brže.“

Hrvatska izdala više od 94.000 radnih dozvola

Podaci pokazuju da Hrvatska i dalje beleži veliku potrebu za stranom radnom snagom.

Prema Zakonu o strancima, od 1. januara do 30. juna 2026. godine izdato je ukupno 94.113 dozvola za boravak i rad.

Najviše dozvola odobreno je u sledećim delatnostima:

  • turizam i ugostiteljstvo - 39.054,
  • građevinarstvo - 23.708,
  • industrija - 10.885,
  • saobraćaj i veze - 5.884,
  • trgovina - 5.605.

Od ukupnog broja izdatih dozvola, 37.230 odnosi se na novo zapošljavanje, 36.601 na produženje postojećih dozvola, dok je 20.282 izdato sezonskim radnicima.

Građani Srbije među najbrojnijim stranim radnicima

Među državama čiji su državljani dobili najveći broj dozvola za rad i boravak u Hrvatskoj nalazi se i Srbija.

Do 30. juna 2026. godine najviše dozvola izdato je državljanima:

  • Bosne i Hercegovine - 17.330,
  • Srbije - 15.863,
  • Filipina - 14.201,
  • Nepala - 12.874,
  • Severne Makedonije - 8.361,
  • Indije - 5.607,
  • Uzbekistana - 3.922,
  • Kosova - 3.299,
  • Egipta - 1.686,
  • Albanije - 1.530.

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