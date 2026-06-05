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Kod Dražena je kilogram trešanja 3 evra - ali uz jedan uslov

Trešnje su ovih dana među najtraženijim sezonskim voćem na pijacama i u prodavnicama, jer je njihova sezona u punom jeku. U okolini Varaždina, na porodičnom gazdinstvu Erdec u Doljanima, ovogodišnji rod je posebno obilježen – grane na čak 220 stabala doslovno se savijaju pod težinom zrelih plodova.

Autor:  Dubravka Jovanović
05.06.2026.14:48
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Kod Dražena je kilogram trešanja 3 evra - ali uz jedan uslov
Foto: Shutterstock/Denis Klimov 3000
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Za vlasnika imanja Dražena Erdeca ovo je, kako kaže, prva zaista uspešna i rodna godina posle dugog niza teških sezona. Na istoj parceli, na manje od hektara zemlje, on je pre devet godina posadio 220 stabala trešnje, sa željom da pokrene porodičnu proizvodnju. Međutim, godinama unazad suočavao se sa problemima - mraz, olujna nevremena i loši vremenski uslovi gotovo svake sezone pravili su ozbiljne gubitke.

"Ljudi često misle da je dovoljno samo posaditi voćku i čekati berbu, ali to nije tako. Radi se tokom cele godine - orezuje se, prska, održava. A onda dođe jedna oluja i sve uništi. To je posao pun rizika", objašnjava Erdec, prenosi Dnevno.

Prva godina pravog roda posle dugog čekanja

Ova sezona, međutim, donela je potpuno drugačiju sliku. Rod je obilniji nego ikada ranije, pa se na mnogim granama nalazi toliko plodova da se savijaju gotovo do zemlje.

Zbog takve situacije, gazdinstvo je otvorilo mogućnost samoberbe, pa kupci mogu sami da dođu u voćnjak i beru trešnje direktno sa stabla.

Cena u voćnjaku iznosi oko 3 evra po kilogramu, što je znatno povoljnije u odnosu na maloprodajne cene na pijacama i u trgovinama.

Branje kao doživljaj, ne samo kupovina

Samoberba je privukla brojne posetioce, koji kažu da im ovakav način kupovine predstavlja i uživanje i druženje. Mnogi dolaze porodično, provode vreme u prirodi i sami biraju plodove koje će poneti kući.

"Lepo je vreme, lepo društvo, a i trešnje su odlične. Nije samo kupovina, nego i doživljaj", navode berači.

Na imanju se mogu čuti i priče starijih generacija, koje podsećaju da je branje trešanja nekada imalo i svoju tradiciju i simboliku, dok je danas postalo i vid rekreativnog boravka u prirodi.

Model koji spaja proizvodnju i turizam

Dražen Erdec kaže da mu ovakav način prodaje odgovara jer nema gubitaka, a sav rod se plasira direktno kupcima.

"Lepo je videti ljude, decu, porodice. Dođu, uberu, uživaju u prirodi. Ja sam zadovoljan ako su i oni zadovoljni", kaže on.

Prema njegovim rečima, u godinama dobrog roda moguće je ubrati i do 30 kilograma trešanja po stablu, što objašnjava zašto je ovogodišnji prizor na imanju posebno impresivan.

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Prodaja branje Trešnje

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