Dok se mnogi još uvek oslanjaju na tradicionalni uzgoj pšenice, kukuruza i drugih ratarskih kultura, pojedini proizvođači odlučili su da promene smer.



Među njima je i mladi poljoprivrednik iz Virovitičko-podravske županije koji tvrdi da se prelazak na komorač pokazao kao pun pogodak jer, kako kaže, zarada po hektaru može da dostigne i 3.000 evra, uz minimalna ulaganja.



Darijo Sajko iz Čađavice danas komorač uzgaja na 150 hektara, a sav proizvedeni rod otkupljuje poznata nemačka kompanija. Potražnja je, ističe, višestruko veća od trenutne proizvodnje, rekao je.

Niski troškovi proizvodnje

- Zasad bismo mogli da otkupimo ono što bismo napravili od kooperanata na nekih 600-700 hektara. To je ono što su nam kupci sami došli, a nismo ih mi tražili - rekao je Sajko.



Komorač je višegodišnja biljka, a prema njegovim rečima, jedna od najvećih prednosti upravo su vrlo niski troškovi proizvodnje.



- Nema ništa. Bez đubriva, bez pesticida, bez prskanja. U suštini, komorač je divlja biljka. Potencijal je po nama po hektaru negde od 2.000 do 3.000 evra - rekao je.



Otkupna cena komorača iznosi oko 2,5 evra po kilogramu, dok se kilogram pšenice trenutno otkupljuje za oko 15 centi. Upravo je pad cena žitarica pre tri godine bio razlog zbog kojeg je Sajko odlučio da napusti tradicionalnu ratarsku proizvodnju. Tada je, kako navodi, zbog niskih otkupnih cena i sam zapao u dugove.

Žetva boba

Osim komorača, ovih dana traje i žetva boba koji će se prerađivati u brašno, dok se u pogonu izgrađenom evropskim sredstvima suši kamilica.



Danas proizvodnja obuhvata ukupno oko 500 hektara, a godišnje se proizvede između 800 i 900 tona različitih kultura koje se izvoze širom Evrope, ali i na američko tržište, piše Dnevno.



- Danas smo na nekih 500 hektara, godišnje proizvedemo oko 800-900 tona, a izvozimo većinom širom Evrope, a sada i preko okeana na američko tržište. Prošle godine nam uopšte nije pala kiša, bila je sušna godina, a on se izborio - rekao je.



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