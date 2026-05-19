Iran je drugi najveći proizvođač pistaća na svetu, ali rat remeti trgovinske rute i blokira isporuke, što dovodi do nestašice. To gura cene pistaća na najviši nivo u poslednjih skoro osam godina.

To bi moglo da znači i veće poslovne prilike za američke farmere. Kalifornija je već najveći proizvođač pistaća na svetu, ali se tamošnji proizvođači bore sa ekstremnim sušama i sve strožim ograničenjima vode. Stručnjaci sada upozoravaju da bi pistaći mogli postati toliko skupi da bi popularni recepti, poput "Dubai čokolade", mogli da se promene ili čak nestanu.

Već sada je teško za iranske restorane u SAD da nabave pistaće iz domovine zbog sankcija. Trenutno ljudi ne koriste pistaće čak ni u svojim tradicionalnim jelima, a kamoli u velikim količinama u poslasticama. To postaje luksuz.

Pa šta se dešava kada jedan od najpopularnijih sastojaka na svetu postane jedan od najteže dostupnih?

Zašto pistaći postaju toliko skupi?

Pistaći nisu poreklom iz Kalifornije. Njihovo poreklo vodi ka Centralnoj Aziji i Bliskom istoku, gde se jedu hiljadama godina. Region ima klimu sličnu kalifornijskoj, sa suvim letima. Ove biljke su oduvek bile zahtevne, pa su velike žetve bile retke čak i u njihovim izvornim područjima. Pistaći su se smatrali luksuzom i pominju se čak i u Bibliji kao jedan od izabranih plodova zemlje.

Oko 330. godine pre nove ere, Aleksandar Veliki je osvojio Persijsko carstvo i doneo ovaj orašasti plod na Mediteran. Plantaže pistaća su se kasnije pojavile u Italiji i Španiji, a do 19. veka i u Francuskoj. Trgovac semenom Čarls Mejson doneo je prve pistaće u Kaliforniju 1854. godine. Ipak, u početku nisu uspevali - biljke su slabo rađale.

Američko ministarstvo poljoprivrede je primetilo da pistaći mogu da podnesu sušu, pa je 1929. poslalo botaničara u Iran da pronađe kvalitetnije seme. Doneo je hiljade semena, a jedno je uspelo da se održi. Nazvano je "Kerman", po iranskoj pokrajini iz koje potiče.

Tokom narednog veka, industrija pistaća se razvila u Kaliforniji upravo iz tog iranskog semena. Danas se neka od najstarijih stabala u Kaliforniji nalaze na farmi Kinan.

Industrija je gotovo nepostojala na početku. Bob Kinan i njegov otac počeli su sa samo 100 hektara, a danas njihova porodica obrađuje oko 20.000 hektara.

Za ovakvu proizvodnju potrebne su brze mašine koje mogu da "prodrmaju" stabla i u nekoliko sekundi skinu i do 15.000 pistaća. Samo najjača stabla mogu da izdrže takvu silu.

Za proizvodnju ovako velike količine, potrebno je oko sedam stabala da bi se napunio jedan kontejner. Cilj je da se dnevno obradi oko 130 prikolica.

Pistaći su među najskupljim orašastim plodovima za uzgoj. Poljoprivrednici mogu potrošiti oko 20.000 dolara po hektaru pre nego što uopšte dobiju prvi rod. Uz to, potrebno je oko šest godina da stabla počnu da rađaju, duplo duže nego kod badema.

Za to vreme farmeri ne dobijaju povrat ulaganja, što proizvodnju čini rizičnom.

Za razliku od drugih biljaka, pistaći imaju odvojena muška i ženska stabla, i samo ženska rađaju plodove. Tokom leta im je potrebna velika količina vode, a jedan hektar može da potroši više od milion galona vode - dovoljno za deset domaćinstava godišnje.

Ako se poremeti ravnoteža vode, i do polovine plodova može ostati prazno.

Kalifornijski proizvođač Kinan je 1976. godine imao prvu komercijalnu berbu od samo 500 funti. Danas proizvode milione funti, više nego što je cela država proizvodila u početku.

Ali Iran je do 1970-ih dominirao tržištem i izvozio oko 20 miliona funti u SAD. Nakon Iranske revolucije 1979. godine, SAD su uvele ograničenja na uvoz iranskih pistaća. To je otvorilo prostor kalifornijskim proizvođačima.

Godine 1986. SAD su uvele carinu od 241 odsto na iranske pistaće, koja i danas važi. To je pomoglo rast američke industrije.

Do tada su kalifornijski farmeri razvili mašine za preradu, uključujući uređaje koji automatski uklanjaju ljusku. Danas se ceo proces odvija industrijski, uz ogromne skladišne kapacitete i napredne sisteme sortiranja.

Veliki deo posla obavlja se mašinski i digitalno - pistaći se sortira po boji, veličini i kvalitetu, a zatim se dodatno proveravaju ručno.

Kompanija Kinan skladišti oko 10 miliona funti pistaća u skladištima, dok se dnevno pakuje i do 25.000 kutija za izvoz širom sveta.

Oko 60 odsto njihovog posla ide na inostrana tržišta, uključujući Indiju.

Međutim, nova kriza dolazi iz geopolitike. Kada su SAD napale Iran početkom godine, došlo je do prekida u transportu i globalnog poremećaja tržišta. Cene pistaća su već porasle oko 50 odsto, dostigavši najviši nivo od 2018. godine.

Ovo otvara prostor najvećem proizvođaču - američkoj kompaniji Wonderful Pistachios, koja obrađuje oko 60.000 hektara. Kompanija je razvila napredne metode selekcije i čak kloniranja najboljih stabala, čime su povećali prinos i do 40 procenata.

Danas SAD proizvode više od 60 odsto svetskih pistaća, dok je Iran i dalje značajan proizvođač, ali sa smanjenim udelom zbog sankcija i trgovinskih ograničenja.

Globalna potražnja raste, posebno nakon trendova poput "Dubai čokolade", što je dodatno podiglo cene za više od 30% u poslednje dve godine. Ako se trend nastavi, analitičari upozoravaju da bi pistaći mogli postati toliko skupi da će ih proizvođači zamenjivati jeftinijim orasima.

U isto vreme, uvoz iranskih pistaća u SAD je gotovo simboličan zbog sankcija.

U Njujorku, vlasnici persijskih restorana kažu da ih koriste vrlo štedljivo, gotovo simbolično, jer su postali preskupi i teško dostupni.

Cene rastu i u Iranu, gde su dodatno pogođene tenzijama i prekidima lanaca snabdevanja. Sve više ljudi više ne može da ih priušti, što dugoročno može uticati i na kulturu ishrane.

U Kaliforniji, farmeri se bore sa nestašicama vode, novim zakonima o korišćenju podzemnih voda i sve većim troškovima proizvodnje. Neki su primorani da ostavljaju deo svojih parcela neobrađenim kako bi sačuvali ostatak proizvodnje.

Procene pokazuju da bi do 2040. godine moglo biti izbačeno iz proizvodnje i do 900.000 hektara poljoprivrednog zemljišta u Kaliforniji. To bi moglo izazvati dodatne skokove cena hrane i promeniti strukturu poljoprivrede u SAD.

Uprkos svemu, kompanija Wonderful i dalje dominira tržištem i ulaže milijarde u širenje proizvodnje.

Njihova marketinška kampanja "Get Crackin" dodatno je povećala potražnju širom sveta.

Danas SAD dominiraju globalnim tržištem pistaća, ali stručnjaci upozoravaju da kombinacija geopolitike, klime i potražnje može dodatno povećati cene u narednim godinama.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.