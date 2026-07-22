Građani koji žele da imaju manji dozvoljeni minus kako bi lakše kontrolisali svoje troškove sve češće nailaze na neočekivano ograničenje - pojedine banke više ne dozvoljavaju da sami odrede simboličan iznos prekoračenja po tekućem računu.

Umesto manjeg limita, klijentima se nudi samo veći dozvoljeni minus, što mnogima ne odgovara jer ne žele da raspolažu većim iznosom zaduženja nego što im je zaista potrebno, piše Kamatica.

Zašto banke određuju minimalni iznos dozvoljenog minusa?

Narodna banka Srbije (NBS) objašnjava da zakonom nisu propisani ni minimalni ni maksimalni iznosi dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu.

Svaka banka samostalno određuje pravila u skladu sa svojom poslovnom politikom, internim procedurama i procenom kreditnog rizika.

To znači da banka može da odredi koliki je najmanji, ali i najveći dozvoljeni minus koji će ponuditi svojim klijentima.

Klijenti ne mogu uvek sami da biraju limit

Jedan od građana koji se obratio medijima navodi da je ranije koristio mali dozvoljeni minus kako bi izbegao veće zaduživanje.

„Namerno sam imao mali dozvoljeni minus jer nisam želeo da se zadužujem više nego što mi je potrebno. Sada mi je banka saopštila da više ne odobrava tako mali limit i da mogu da prihvatim samo znatno veći iznos“, kaže on.

Takva praksa nije protivna propisima, jer banke imaju pravo da same definišu uslove za odobravanje ove vrste kreditnog proizvoda.

Šta kaže Narodna banka Srbije?

Iz NBS podsećaju da su banke obavezne da imaju jasno definisan kreditni proces i interne akte kojima uređuju odobravanje kredita i drugih plasmana.

U okviru tih pravila određuju se kriterijumi za odobravanje dozvoljenog prekoračenja, kao i minimalni i maksimalni iznosi koje banka može da ponudi klijentima.

Zbog toga ne postoji jedinstven limit koji važi za sve banke u Srbiji.

Kada se plaća kamata na dozvoljeni minus?

Važno je znati da odobreni limit ne znači automatski i dug.

Kamata se obračunava isključivo na deo dozvoljenog minusa koji je korisnik stvarno iskoristio, i to samo za period tokom kojeg su sredstva bila u upotrebi.

Ako vam banka odobri veći limit, a vi ga ne koristite, na neiskorišćeni deo prekoračenja ne plaćate kamatu.

Šta to znači za građane?

Stručnjaci savetuju da prilikom ugovaranja dozvoljenog minusa pažljivo proverite uslove koje nudi vaša banka, uključujući visinu kamatne stope, maksimalni iznos prekoračenja i eventualne naknade.

Ukoliko vam ponuđeni limit ne odgovara, možete se raspitati o uslovima u drugim bankama, jer svaka finansijska institucija samostalno određuje pravila za ovu uslugu.

Kontrola ličnih finansija ostaje najvažnija, bez obzira na visinu odobrenog prekoračenja, jer se kamata plaća samo na iskorišćeni iznos, ali veći raspoloživi limit može podstaći dodatno zaduživanje ukoliko se ne koristi odgovorno.

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