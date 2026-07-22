Sve o novoj pomoći za penzionere - ko može da je dobije, kada kreće prijava i koji su uslovi

Ministar turizma i omladine Husein Memić najavio je da će 3. avgusta početi podela 30.000 turističkih vaučera, pojedinačne vrednosti 10.000 dinara, uz izmenjene uslove za njihovo korišćenje.

Pre početka prijavljivanja, Vlada Srbije treba da usvoji novu uredbu koja će precizno definisati pravila, a prema najavama ministra, ovog puta pravo na vaučere imaće uži krug građana nego ranijih godina.

Ko će moći da dobije turistički vaučer?

Prema najavi Ministarstva turizma i omladine, vaučeri će biti namenjeni penzionerima čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara.

Na taj način država želi da sredstva usmeri upravo ka grupi građana koja je prethodnih godina najviše koristila ovu pogodnost za odmor u Srbiji.

Zašto su promenjeni uslovi?

Ministar Husein Memić objasnio je da je analiza prethodnih programa pokazala da su penzioneri bili ubedljivo najbrojniji korisnici turističkih vaučera.

Kako je naveo, oko 70 odsto svih iskorišćenih vaučera prethodnih godina koristili su upravo penzioneri, zbog čega je odlučeno da ovogodišnji program bude prilagođen njima.

Kada počinje prijava?

Dodela vaučera počeće 3. avgusta, dok će ugostitelji, nakon što Vlada usvoji novu uredbu, imati pet dana da se prijave za učešće u programu.

Tek nakon završetka tog postupka biće poznata konačna lista hotela, banja, etno-sela, apartmana i drugih smeštajnih objekata u kojima će građani moći da iskoriste vaučere.

Kao i prethodnih godina, očekuje se veliko interesovanje, pa se građanima savetuje da na vreme pripreme potrebnu dokumentaciju.

Kolika je vrednost vaučera?

Svaki turistički vaučer vredi 10.000 dinara i može se iskoristiti za subvencionisani odmor u Srbiji kod ugostitelja koji učestvuju u programu.

Cilj ove mere je da se podstakne domaći turizam, poveća broj noćenja u turističkim centrima širom zemlje i pomogne razvoj lokalnih ugostitelja.

Turizam u Srbiji beleži rast

Govoreći o rezultatima turističkog sektora, Memić je istakao da je u prvih pet meseci ove godine broj turista povećan za oko sedam odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Prema njegovim rečima, Srbija se, prema podacima Svetske turističke organizacije, nalazi među deset destinacija koje beleže najveći rast dolazaka stranih turista.

Najviše stranih gostiju dolazi iz Turske i Rusije, dok je primetan rast broja poseta iz Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine i Slovenije. Istovremeno je zabeležen blagi pad dolazaka turista iz Kine.

Sve veće interesovanje za seoski turizam

Ministar je posebno ukazao na razvoj seoskog turizma, navodeći da je broj registrovanih seoskih turističkih domaćinstava u poslednje tri godine gotovo utrostručen.

Dok ih je ranije bilo oko 700, danas ih ima približno 1.900.

Ministarstvo radi i na izradi posebne mobilne aplikacije i digitalne platforme koja će turistima omogućiti da na jednom mestu pronađu informacije o selima, smeštaju i lokalnim vodičima širom Srbije.

Novi pravilnik za turističke vodiče

Ministarstvo turizma i omladine usvojilo je i novi pravilnik za turističke vodiče i turističke pratioce, a nedavno su uručene 254 nove legitimacije.

Kako je najavljeno, legitimacije su modernizovane uoči međunarodne izložbe EXPO, kada se očekuje dolazak velikog broja stranih gostiju.

Na kraju gostovanja u Jutarnjem programu Radio Beograda, ministar turizma i omladine Husein Memić izjavio je:

"Gledali smo da vaučere dobiju oni koji su ih najviše i koristili, a to su penzioneri. Ranijih godina ih je koristilo 70 odsto penzionera. Vaučeri će biti namenjeni penzionerima čija penzija ne prelazi 80.000 dinara".

Dodao je i da će, nakon usvajanja uredbe, ugostitelji imati rok od pet dana da se prijave za učešće u programu, nakon čega će građanima biti dostupna lista objekata u kojima će moći da iskoriste turističke vaučere.

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