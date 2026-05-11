Veće plate, sigurniji uslovi rada i stalna potreba za kadrom podstiču odlazak medicinskih radnika iz regiona.
Nemačka sve više zavisi od stranih radnika
Nemačke vlasti otvoreno priznaju da bez stranih radnika njihov sistem nege ne bi mogao da funkcioniše. Prema podacima Savezna agencija za rad Nemačke, danas je skoro svaki peti negovatelj u toj zemlji strani državljanin.
Negovateljski sektor jedan je od retkih u Nemačkoj koji i dalje aktivno zapošljava, a nova radna snaga gotovo isključivo dolazi iz inostranstva.
Privlačenje strane kvalifikovane radne snage i širenje domaćih potencijala nužni su za snažnije negovateljstvo - ocenila je Vanesa Ahuje iz upravnog odbora Agencije.
Broj stranih negovatelja drastično porastao
U poslednjih deset godina broj zaposlenih u negovateljstvu porastao je za 22 odsto i dostigao 1,76 miliona radnika.
Istovremeno:
- oko polovine zaposlenih radi skraćeno radno vreme
- žene čine čak 81 odsto zaposlenih
- udeo stranih radnika porastao je sa sedam na gotovo 20 odsto
Samo iz Sirije u Nemačku je stiglo više od 9.300 negovatelja i negovateljica.
Sve više medicinskih radnika odlazi iz Srbije
Nemačka uprkos velikom prilivu stranih radnika i dalje ima hroničan manjak kvalifikovanih negovatelja i asistenata, a procene pokazuju da će taj problem trajati godinama.
Ovaj trend direktno se odražava i na Srbiju, iz koje poslednjih godina odlazi sve više medicinskih sestara, tehničara i negovatelja.
Stručnjaci upozoravaju da bi kontinuirani odliv kadra mogao dodatno da optereti domaći zdravstveni i sistem socijalne zaštite, posebno u manjim sredinama gde je već sada teško pronaći dovoljno zaposlenih za brigu o starijima.
Kolike su plate negovatelja u Nemačkoj
Plate negovatelja u Nemačkoj razlikuju se u zavisnosti od iskustva, znanja jezika, regiona i vrste posla, ali su višestruko veće nego u Srbiji.
Kvalifikovani negovatelji u domovima za stare najčešće zarađuju između:
- 3.000 i 3.600 evra bruto mesečno
- oko 2.000 do 2.800 evra neto
Kod poslova kućne nege, gde su često obezbeđeni smeštaj i hrana, zarade se kreću:
- od oko 1.700 do 2.000 evra neto mesečno
Znanje jezika donosi veću platu
Na visinu zarade značajno utiče poznavanje nemačkog jezika.
Radnici sa nivoom B2 ili višim često mogu da zarade nekoliko stotina evra više od onih sa slabijim znanjem jezika.
Veće plate nude se i u gradovima poput:
- Minhen
- Frankfurt
- Štutgart
Međutim, u tim gradovima i troškovi života značajno su viši.
Glavni razlog odlaska je zarada
Za mnoge radnike iz Srbije upravo je velika razlika u primanjima ključni razlog odlaska u Nemačku, pošto negovatelji u Srbiji često ne mogu da dostignu ni polovinu zarade koju mogu da ostvare u inostranstvu, piše Kamatica.
BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:
Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.
Komentari (0)