Veće plate, sigurniji uslovi rada i stalna potreba za kadrom podstiču odlazak medicinskih radnika iz regiona.

Nemačka sve više zavisi od stranih radnika

Nemačke vlasti otvoreno priznaju da bez stranih radnika njihov sistem nege ne bi mogao da funkcioniše. Prema podacima Savezna agencija za rad Nemačke, danas je skoro svaki peti negovatelj u toj zemlji strani državljanin.

Negovateljski sektor jedan je od retkih u Nemačkoj koji i dalje aktivno zapošljava, a nova radna snaga gotovo isključivo dolazi iz inostranstva.

Privlačenje strane kvalifikovane radne snage i širenje domaćih potencijala nužni su za snažnije negovateljstvo - ocenila je Vanesa Ahuje iz upravnog odbora Agencije.

Broj stranih negovatelja drastično porastao

U poslednjih deset godina broj zaposlenih u negovateljstvu porastao je za 22 odsto i dostigao 1,76 miliona radnika.

Istovremeno:

oko polovine zaposlenih radi skraćeno radno vreme

žene čine čak 81 odsto zaposlenih

udeo stranih radnika porastao je sa sedam na gotovo 20 odsto

Samo iz Sirije u Nemačku je stiglo više od 9.300 negovatelja i negovateljica.

Sve više medicinskih radnika odlazi iz Srbije

Nemačka uprkos velikom prilivu stranih radnika i dalje ima hroničan manjak kvalifikovanih negovatelja i asistenata, a procene pokazuju da će taj problem trajati godinama.

Ovaj trend direktno se odražava i na Srbiju, iz koje poslednjih godina odlazi sve više medicinskih sestara, tehničara i negovatelja.

Stručnjaci upozoravaju da bi kontinuirani odliv kadra mogao dodatno da optereti domaći zdravstveni i sistem socijalne zaštite, posebno u manjim sredinama gde je već sada teško pronaći dovoljno zaposlenih za brigu o starijima.

Kolike su plate negovatelja u Nemačkoj

Plate negovatelja u Nemačkoj razlikuju se u zavisnosti od iskustva, znanja jezika, regiona i vrste posla, ali su višestruko veće nego u Srbiji.

Kvalifikovani negovatelji u domovima za stare najčešće zarađuju između:

3.000 i 3.600 evra bruto mesečno

oko 2.000 do 2.800 evra neto

Kod poslova kućne nege, gde su često obezbeđeni smeštaj i hrana, zarade se kreću:

od oko 1.700 do 2.000 evra neto mesečno

Znanje jezika donosi veću platu

Na visinu zarade značajno utiče poznavanje nemačkog jezika.

Radnici sa nivoom B2 ili višim često mogu da zarade nekoliko stotina evra više od onih sa slabijim znanjem jezika.

Veće plate nude se i u gradovima poput:

Minhen

Frankfurt

Štutgart

Međutim, u tim gradovima i troškovi života značajno su viši.

Glavni razlog odlaska je zarada

Za mnoge radnike iz Srbije upravo je velika razlika u primanjima ključni razlog odlaska u Nemačku, pošto negovatelji u Srbiji često ne mogu da dostignu ni polovinu zarade koju mogu da ostvare u inostranstvu, piše Kamatica.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.