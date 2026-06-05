Destinacija koju sve više putnika bira umesto Grčke - pica je samo pet evra

Ova zemlja na jugu Balkana poslednjih godina beleži snažan rast turizma i postaje jedno od najbrže rastućih turističkih odredišta u Evropi. Glavni razlozi za to su pristupačne cene, atraktivna jadranska i jonska obala, kao i sve bolja turistička infrastruktura.

Zbog tirkiznog mora, skrivenih uvala i znatno manjih gužvi nego u drugim mediteranskim zemljama, Albaniju mnogi nazivaju i "evropskim Maldivima", prenosi Index.

Tirana među najjeftinijim prestonicama u Evropi

Prema istraživanju „Post Office City Costs Barometer“ za 2026. godinu, Tirana se nalazi među najpovoljnijim evropskim prestonicama za turiste.

Cene u glavnom gradu su znatno niže nego u većini evropskih metropola:

ulaznica za amfiteatar oko 2,7 evra

operske predstave oko 4 evra

muzeji u proseku oko 7 evra

Večera u kvalitetnom restoranu sa tri jela i vinom često košta manje od 30 evra, dok je noćenje u dobrom hotelu u dvokrevetnoj sobi u proseku oko 76 evra.

Albanska rivijera i prirodne atrakcije

Pored povoljnih cena, turiste privlači i raznovrsnost prirode. Albanija ima više od 360 kilometara obale uz Jadransko i Jonsko more, a njena rivijera se sve češće ubraja među najlepše na Balkanu.

Među najpoznatijim letovalištima izdvajaju se Ksamil, Himara, Drimades i Saranda, koji su poznati po čistom moru i uređenim plažama.

Jedna od najpoznatijih prirodnih atrakcija je izvor „Plavo oko“ (Syri i Kaltër), koji privlači posetioce zbog svoje intenzivno plave boje i okoline bogate zelenilom.

Gostoprimstvo i tradicija "besa"

Albanija je poznata i po izraženom gostoprimstvu. Tradicionalni koncept „besa“, koji podrazumeva poverenje, poštovanje i spremnost da se pomogne gostu, često se navodi kao jedan od razloga zbog kojih turisti imaju veoma pozitivna iskustva.

Spoj istorije i letovanja

Na svega nekoliko desetina kilometara od Tirane nalazi se Drač, jedan od najvažnijih primorskih gradova u zemlji.

Grad ima dugu istoriju i još iz rimskog perioda bio je značajna luka. Danas posetioce privlače antički amfiteatar, Mletačka kula, duga peščana plaža i šetalište uz more.

Drač je i veoma pristupačan:

autobuska karta Tirana–Drač košta nešto više od 3 evra

pica u restoranima oko 5 evra

lokalno pivo „Korča“ nešto više od 3 evra

Destinacija u usponu

Zahvaljujući spoju prirodnih lepota, istorije, gostoprimstva i niskih cena, Albanija se sve češće nalazi na listi omiljenih destinacija evropskih turista.

Mnogi smatraju da njen turistički potencijal tek počinje da se razvija i da bi u narednim godinama mogla postati još traženija mediteranska destinacija.

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