Najviše dozvola za boravak i rad do 30. juna izdato je državljanima Bosne i Hercegovine, ukupno 17.330, dok su odmah iza njih državljani Srbije sa 15.863 izdate dozvole. Mnogi od njih rade preko sezone na moru, a nakon odrađenog posla vraćaju se kući preko zime.



U Hrvatsku je nekoliko godina zaredom dolazila da radi i Valentina, sa kojom je portal Dnevno razgovarao pre dve godine. Prvu godinu je radila u jednom rovinjskom kafiću, da bi nakon neprijatnog iskustva sa vlasnikom prošlog leta posao našla u jednom zabavnom parku gde je plata ista, ali su uslovi rada mnogo humaniji.



Posao konobarice je našla preko jednog veb-sajta, a čim je kontaktirala gazdu, odmah je dobila ponudu.

Bolestan morao da radi

"Vidi se da im nedostaje ljudi, po glasu mu se videlo da je srećan što mu se iko uopšte javio", započinje svoju priču Valentina, koja je u rovinjskom kafiću tokom sezone zarađivala 1.200 evra mesečno.



Na put u Hrvatsku krenula je iz Beograda, a vlasnik kafića ju je već na vratima dočekao sa ugovorom u ruci.



"U ugovoru je pisalo da svakog utorka imam slobodan dan. Znate šta mi je rekao kad sam ga potpisala?", pita nas Valentina.



"Nemoj se nadati da ćeš dobiti taj dan, to ti je u teoriji, ali u praksi baš i nije", priča ova mlada devojka koja je puna četiri meseca radila 12,13 sati dnevno, bez ijednog slobodnog dana.



"Jedina dobra stvar sa tim poslom bio je smeštaj. Bilo nas je troje u trosobnom stanu, pa sam tako imala svoju sobu, što je u sezoni pravo čudo. Većina drugih sezonaca sa kojima sam razgovarala mora da deli sobu, u nekim slučajevima bude njih troje, četvoro u sobi od 12 kvadrata", kaže ona.

Skoro dobio trombozu

Od napornog rada se razbolela, pa je tako poslednjih nedelju dana sezone provela sa visokom temperaturom ležeći u krevetu.



"Ja sam imala sreće pa sam dobila bolovanje. Sa mnom je radio jedan dečko koji je skoro dobio trombozu od stajanja, gazda mu nije dao da ide na bolovanje, pa je tako bolestan morao da radi", kaže Valentina.



Nakon lošeg iskustva, prošle godine je posao našla u jednom zabavnom parku gde je plata ista, ali su uslovi rada mnogo bolji.



"Smeštaj je lošiji jer imam cimerku u sobi, ali radim osam sati dnevno i imam slobodan dan", kaže ona.



Na pitanje da li je kao Srpkinja imala neprijatnih iskustava u Hrvatskoj, smeje se i kaže da budala ima svuda.



"Uglavnom su to klinci koji se nisu ni rodili kada je bio rat. Stariji ljudi su vrlo pristojni i nikada ništa neprijatno nisam čula od njih. Kad se sve sabere, rekla bih da su Hrvati veoma ljubazni prema nama Srbima", zaključuje ona.



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