Ova odluka dolazi nakon što je stranka Tisa premijera Petera Mađara pobedila na izborima održanim 12. aprila. Nova vlast je još tokom kampanje najavila da će od juna zaustaviti izdavanje radnih dozvola za radnike iz zemalja koje nisu članice Evropske unije.

Vlada tvrdi da strani radnici obaraju zarade

Govoreći na konferenciji za medije, portparolka vlade istakla je da će uslovi za zapošljavanje stranih radnika biti dodatno pooštreni zbog bojazni da njihov dolazak utiče na pad zarada domaćih zaposlenih, piše Blic.

Prema njenim rečima, cilj novih mera je zaštita mađarskog tržišta rada i povećanje mogućnosti zapošljavanja za domaće stanovništvo.

Menjaju se pravila za agencije za zapošljavanje

Od danas se menja uredba koja je agencijama za zapošljavanje omogućavala da po pojednostavljenoj proceduri dovode radnike sa Filipina, iz Gruzije i Armenije. Ipak, zaposleni koji se već nalaze u Mađarskoj moći će da podnesu zahtev za produženje radnih dozvola, dok će svi zahtevi koji su već predati biti obrađeni po postojećim pravilima. Vlada je ove izmene opisala kao prvi korak ka dugoročnom rešavanju pitanja stranih radnika na mađarskom tržištu rada.

Pojedine industrije zavise od stranih radnika

Prema zvaničnim podacima, strani radnici trenutno čine oko dva odsto ukupne radne snage u Mađarskoj. Međutim, pojedini sektori, posebno uslužne delatnosti i prerađivačka industrija, u velikoj meri zavise od zaposlenih iz inostranstva.

Zbog toga su neki od najvećih stranih investitora u Mađarskoj upozorili da bi potpuna obustava dolaska gostujućih radnika mogla da izazove probleme kompanijama i negativno utiče na privredu zemlje. Ekonomisti ocenjuju da će naredni meseci pokazati da li će nova politika uspeti da zaštiti domaće radnike ili će dodatno produbiti nedostatak radne snage u pojedinim granama privrede.

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