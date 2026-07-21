Daleko od gradske gužve i užurbanog ritma, Prolom Banja već decenijama privlači goste koji traže odmor, čist vazduh i prirodu. Iako nije među najbučnijim turističkim mestima u Srbiji, upravo mir i spokoj postali su jedan od njenih najvećih aduta.

Smeštena u podnožju planine Radan, ova banja poznata je po svojoj mineralnoj vodi, koja je postala jedan od simbola ovog kraja. Posetioci je najčešće biraju zbog zdravstvenih programa, rehabilitacije i želje da nekoliko dana provedu u okruženju koje pogoduje odmoru i oporavku organizma.

Mineralna voda Prolom banje koristi se u okviru različitih terapijskih programa, a tradicionalno se povezuje sa problemima urinarnog trakta, bubrega, određenim kožnim tegobama i reumatskim problemima. Pored toga, gostima su dostupni različiti sadržaji za relaksaciju, od bazena i wellness programa do masaža i drugih tretmana.

Koliko košta odmor u Prolom Banji?

Cene boravka u Prolom Banji zavise od toga da li se bira privatni smeštaj, apartman ili kompletan program sa obrocima i dodatnim sadržajima.

Za one koji žele povoljniji odmor, privatni smeštaj može biti znatno pristupačnija opcija. Noćenje u sobama i jednostavnijim smeštajnim jedinicama može se pronaći već od oko 2.000 do 2.500 dinara, dok se cena apartmana razlikuje u zavisnosti od sezone, broja osoba i uslova koje smeštaj nudi.

Za one koji žele kompletan odmor sa obrocima i dodatnim sadržajima, cene tokom letnje sezone kreću se oko 7.990 dinara po osobi dnevno za paket boravka sa punim pansionom. To znači da bi dve osobe za dva noćenja sa uključenim obrocima trebalo da izdvoje oko 32.000 dinara, dok konačan iznos zavisi od izabranog programa i dodatnih usluga.

Tako bi par koji planira vikend u Prolom Banji, ukoliko izabere povoljniji privatni smeštaj, mogao da prođe sa nekoliko hiljada dinara za noćenje, dok će kompletni programi sa obrocima, wellness sadržajima i terapijama biti skuplji.

Za goste koji žele više komfora i organizovan odmor, postoje i paketi koji uključuju obroke i dodatne sadržaje, ali oni predstavljaju skuplju varijantu boravka.

Ko želi samo jednodnevni predah, može koristiti wellness sadržaje ili pojedinačne tretmane, čije cene zavise od vrste usluge.

Šta obići u okolini?

Jedna od najvećih prednosti ove destinacije jeste što se odmor može spojiti sa izletima. Najpoznatija atrakcija u blizini svakako je Đavolja varoš, prirodni fenomen sa neobičnim kamenim figurama koji svake godine privlači veliki broj posetilaca.

Ljubitelji prirode mogu uživati u šetnjama po obroncima planine Radan, obilasku vidikovaca i izletišta, dok oni koji vole kulturno-istorijske znamenitosti mogu posetiti crkve i manastire u okolini.

Za jedan dan moguće je napraviti izlet koji kombinuje prirodu, fotografisanje i upoznavanje kraja, dok je za potpuni doživljaj ipak bolje izdvojiti nekoliko dana.

Zašto ljudi biraju Prolom Banju?

Za razliku od velikih turističkih centara gde su gužve česte, Prolom Banja nudi drugačiji vid odmora. Ovde ljudi uglavnom dolaze zbog tišine, šetnje, čistog vazduha i mogućnosti da uspore tempo.

Ovo je destinacija za one koji ne traže noćni provod i velike letnje gužve, već mesto gde mogu da se odmore, provedu vreme u prirodi i posvete zdravlju.

U vremenu kada mnogi traže alternativu skupim letovanjima, banje u Srbiji ponovo postaju sve zanimljiviji izbor, a Prolom Banja ostaje jedna od destinacija koja tokom cele godine ima svoje posetioce.

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