Da li ste čuli za zanimanje "galebar"? U Hrvatskoj traže radnika, dvokratno radno vreme

Autor:  Stanko Stamenković
29.05.2026.10:18
Ne, nije reč o Dalmatincima koji su sedamdesetih i osamdesetih zavodili Nemice i Šveđanke na obali. Dok brojna tradicionalna zanimanja polako nestaju pod pritiskom tehnologije, na jednom od najspecifičnijih radnih mesta u Hrvatskoj i dalje se oslanjaju na čoveka. U ninskoj Solani, gde se so već vekovima proizvodi na isti način, uz pomoć mora, sunca i vetra, i danas postoji zanimanje koje mnogima zvuči gotovo neverovatno, piše Novi list.

Reč je o galebaru, sezonskom radniku čiji je zadatak da čuva kristalne površine soli od galebova i tako obezbedi kvalitet proizvodnje. Upravo je nedavni oglas za zapošljavanje galebara privukao veliku pažnju javnosti i podsetio na jedno od najneobičnijih zanimanja na hrvatskoj obali.

„Zanimanje galebara oduvek postoji u Solani Nin i posebno je važno tokom letnjih meseci kada traje berba soli. Naziv je oduvek isti i nema veze sa romantičnim dalmatinskim ‘galebarom’ koji zabavlja turistkinje i skuplja trofeje“, objašnjava Sanja Stamenić Oštrić, direktorka marketinga i razvoja poslovanja Solane Nin.

Zadužen za teranje galebova

Posao galebara možda zvuči neobično, ali njegova uloga je izuzetno važna. On je zadužen za teranje galebova sa bazena na poljima soli kako ne bi zagadili površine na kojima nastaju kristali soli.

Kako pojašnjava Stamenić Oštrić, Solana Nin već oko 1.500 godina proizvodi so tradicionalnim postupkom. Nakon što se pod uticajem mora, sunca i vetra formiraju kristali, radnici ih ručno skupljaju i prenose na sušenje. Upravo u toj fazi galebar ima važan zadatak.

„Solana Nin već 1.500 godina proizvodi so na tradicionalan način, uz pomoć mora, sunca i vetra. Ljudska ruka ubira so kada se formiraju kristali i potom je stavlja na sušenje. U tom procesu je izuzetno važan galebar jer čuva so od galebova koji ne smeju da lete iznad kristalnih površina soli i salamure kako ih ne bi zagadili. Njegov zadatak je da taj prostor održava čistim“, objašnjava direktorka marketinga.

Galebovi rade iz inata

Radno vreme je takođe prilagođeno prirodnim uslovima. Galebari rade u periodima dana kada je aktivnost ptica najveća — od 4 do 7 sati ujutru i od 18 do 21 sat uveče.

Posao je poslednjih godina postao zahtevniji jer su se galebovi, kako kažu u Solani, navikli na prisustvo ljudi.

„Više se ne plaše ljudi kao ranije, ali zahvaljujući našem galebaru nemamo većih problema. Uglavnom su poslušni. Zanimljivo je da druge ptice ne stvaraju takve probleme kao galebovi. One ne diraju so. Na solani imamo park prirode sa više od 200 vrsta ptica, jedino galebovi nekako baš vole ljudima da rade iz inata, posebno ovi dalmatinski“, ističe Stamenić Oštrić.

Iako se danas za slične poslove sve češće koriste dronovi, u Solani Nin i dalje veruju da tehnologija ne može u potpunosti da zameni čoveka.

„Bez obzira na sve, u Solani Nin smo još pomalo staromodni i želimo da sačuvamo ovo staro zanimanje galebara dok god bude moguće. Ipak, postoji bojazan da u budućnosti možda nećemo imati dovoljno ljudi kojima će takav sezonski posao biti zanimljiv.“

Magični muzej

Za ovaj posao, dodaje, nisu potrebne posebne kvalifikacije, ali su važni volja, dobra fizička kondicija i spremnost na višesatno hodanje po poljima soli.

„Posmatračko oko razvije se već nakon nekoliko dana jer ste tokom rada potpuno fokusirani upravo na to“, dodaje.

Osim priprema za ovogodišnju berbu, u Solani Nin intenzivno se pripremaju i za turističku sezonu. Prošlu godinu završili su sa 135 hiljada posetilaca, a sličan rezultat priželjkuju i ove godine.

„Prošlu godinu završili smo sa 135.000 posetilaca i budemo li i ove godine na toj brojci, bićemo zadovoljni. Sve iznad toga biće dodatni bonus. Što se tiče berbe soli, očekujemo najmanje 3.000 tona, ali vremenski uslovi će pokazati svoje“, navodi Stamenić Oštrić.

U ponudi su ove godine i novi proizvodi, među kojima integralni krekeri sa solju, nove vrste čokolade sa solju, kao i čokoladni namaz sa solju. Za najmlađe posetioce pripremaju se memorijska igra, olovke i drugi sadržaji inspirisani likom Slanka.

U Solani ističu da posetiocima ne nude samo proizvode, već i jedinstveno iskustvo upoznavanja procesa proizvodnje soli. Posetioci mogu samostalno da istražuju prostor uz audio-vodič ili da se odluče za obilazak sa vodičem.

„Nudimo i poseban doživljaj - sama solana je svojevrsni magični muzej koji posetioci mogu da istraže individualno uz audio-turu ili u pratnji naših vodiča. Ako još niste bili, obavezno nas posetite“, poručuje Stamenić Oštrić.

