Sa prvim ozbiljnijim padavinama počinje sezona skupljanja puževa, a oni koji znaju gde da ih traže tvrde da za nekoliko sati mogu da zarade više nego za jedan radni dan.

Koliko može da se zaradi?

Iako zarada zavisi od lokacije i količine sakupljenih puževa, računica pokazuje da posao može biti isplativ. Početnici najčešće zarade između 1.000 i 2.500 dinara dnevno, dok oni sa iskustvom, posebno nakon obilnih padavina, mogu da inkasiraju i do 5.000 dinara za samo nekoliko sati rada.

Zašto je kiša važna?

Puževi su najaktivniji upravo nakon padavina, kada izlaze iz svojih skrovišta na livade, pašnjake i šumske predele. Zbog toga svaki talas kiše za sakupljače predstavlja početak takozvane "puzajuće zarade".

Važno upozorenje

Malo ko zna da sakupljanje puževa u Srbiji nije dozvoljeno tokom cele godine. Reč je o zaštićenoj vrsti, pa se prikupljanje obavlja samo u propisanim terminima i uz određena pravila, uključujući minimalnu veličinu puža koja sme da se otkupljuje.

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