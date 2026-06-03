Dok su gradske plaže još uvek dovoljno prostrane za sve koji traže mesto pod suncem, hotelska sunčališta su već u punom radu, a prve goste su dočekali ustaljeni troškovi proizvoda za plažu i prevoza do ostrva.

Opremljeni peškirima, šeširima i kremom za sunčanje, kupači su zauzeli priobalne pozicije od ranih jutarnjih sati, ali ulazak u more u ovom delu maja ipak zahteva izvesnu hrabrost.

Kako piše Istra24, najhrabriji prvo satima šetaju obalom i procenjuju temperaturu vrhovima prstiju, nakon čega duboko uzdahnu i, sa izrazom lica koji otkriva blagi šok, zarone u more.

Samo minut kasnije, oni koji oklevaju na plaži već ubeđuju: "nije hladno kad se navikneš".

Na jednoj od najposećenijih i najpopularnijih lokacija, ispod rovinjskih hotela Monte Mulini i Lone, udobnost ima jasnu i visoku cenu. Tamo jednodnevni iznajmljivanje ležaljke sa dušekom za dvoje, u paketu sa suncobranom, košta oko 100 evra.

Nešto skromnija opcija, koja uključuje isti aranžman, ali bez udobnog dušeka, jeftinija je za trideset evra, dok će pojedinačni posetioci morati da plate 40 evra za standardnu ležaljku, uz dodatnih 20 evra ako žele suncobran.

Cene karata za brodove do rovinjskih ostrva

Dok je ova plažna oprema potpuno besplatna za goste luksuznih hotela, lokalno stanovništvo reaguje na visoke cene blagim osmehom i raširi sopstvene peškire samo nekoliko metara izvan ograđenih prostora.

Zahvaljujući prirodnim resursima parka šume Zlatni rt, dobro održavanoj plaži Balota u starom gradskom jezgru i severnoj obali, koja sve više prati južni deo grada u pogledu infrastrukture, boravak pored mora i dalje može biti potpuno besplatan za svakoga ko ne traži luksuznu udobnost.

Za domaće i strane turiste koji preferiraju ostrvsku atmosferu i dodatni mir, lokalni operateri brodova nude prevoz do obližnjih ostrva, što takođe nameće fiksne troškove. Tako, povratna karta brodom do popularnog ostrva Sveti Andrija, poznatijeg kao Crveni otok, ove sezone košta 12 evra, dok se do susednog ostrva Katarina može stići za devet evra, piše Dnevno.hr

Uprkos cenovnicima i diskusijama o visokoj ceni, posetioci se slažu da je pogled na more, miris borova i opuštajući osećaj početka odmora teško staviti na cenovnik. Sudeći po punoći plaža i živosti ulica Rovinja, letnja atmosfera u Rovinju je već u potpunosti na svom mestu.

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