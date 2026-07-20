Najveće gužve stvaraju se na najprometnijim pravcima ka Hrvatskoj, Mađarskoj i drugim zemljama Evropske unije, posebno tokom vikenda i smene turista. Na izlazu iz Srbije prema Hrvatskoj, na prelazu Batrovci, zabeležena su čekanja za putnička vozila koja su dostizala i nekoliko sati.

Gde nastaje problem

Evropski sistem ulaska i izlaska (Entry/Exit System - EES) predstavlja novu digitalnu kontrolu granica Evropske unije. Umesto klasičnog pečatiranja pasoša, putnici koji nisu državljani EU prilikom ulaska u šengenski prostor registruju se kroz elektronski sistem.

Prikupljaju se podaci iz pasoša, fotografija lica i otisci prstiju, a cilj je bolja kontrola prelazaka granice, sprečavanje prekoračenja dozvoljenog boravka i borba protiv falsifikovanih dokumenata. Međutim, nova procedura u praksi znači da svaki putnik mora da prođe dodatni korak kontrole, što posebno usporava rad na kopnenim prelazima gde veliki broj ljudi istovremeno ulazi u EU.

Turisti strahuju od još većih gužvi u avgustu

Najveći pritisak očekuje se tokom glavnog talasa letovanja, krajem jula i početkom avgusta, kada se na putevima tradicionalno beleži najveći broj putnika. Evropske avio-kompanije i aerodromi već su upozoravali da bi nedovoljna pripremljenost, manjak osoblja i tehnički problemi mogli da dovedu do čekanja od nekoliko sati tokom letnje sezone.

Problemi nisu zabeleženi samo na drumskim prelazima. Na pojedinim evropskim aerodromima putnici su prijavljivali višesatna čekanja na pasoškoj kontroli nakon uvođenja novih procedura.

Usaglašavanje tehnologije i realnosti na kopnu

Dok aerodromi pokušavaju da problem reše samouslužnim kioscima i automatizovanim kapijama, na kopnenim prelazima - gde autobusi i putnički automobili pristižu u talasima - prilagođavanje će ići znatno sporije. Na to već mesecima upozoravaju i evropska transportna udruženja, svesna da infrastruktura na pojedinim tačkama jednostavno nije spremna za toliki obim biometrijskih podataka u kratkom roku.

Zašto se granice sada sporije prelaze?

Stručnjaci navode nekoliko razloga:

- dodatno vreme potrebno za biometrijsku registraciju putnika,

- veliki broj turista u sezoni,

- nedovoljan broj službenika na nekim prelazima,

- tehnički problemi i prilagođavanje novom sistemu.

Dok je ideja Evropske unije da digitalizacija dugoročno ubrza prelazak granica, početna faza primene donela je suprotan efekat - duže redove i nezadovoljstvo putnika.

Građani Srbije, koji često putuju ka Grčkoj, Hrvatskoj, Italiji i drugim destinacijama preko šengenskih granica, posebno osećaju posledice promena. Najopterećeniji su pravci preko Hrvatske i Mađarske, gde se tokom letnjih meseci stvaraju kilometarske kolone. Putnicima se savetuje da pre polaska provere stanje na prelazima, izbegavaju najopterećenije termine i računaju na duže zadržavanje nego prethodnih godina.

EU brani novi sistem: cilj je sigurnija i brža granica

Evropska komisija tvrdi da EES predstavlja važan korak ka modernizaciji kontrole granica i da će nakon perioda prilagođavanja sistem omogućiti efikasnije upravljanje putovanjima. Ipak, za mnoge putnike koji ovog leta kreću na more, nova tehnologija trenutno znači samo jedno - više vremena provedenog u kolonama.

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