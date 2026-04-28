Prema najnovijoj rang-listi poznate platforme za april 2026. godine pod nazivom "10 Best Cured Beef", tradicionalno suvo goveđe meso iz BiH zauzelo je prvo mesto među najboljim sušenim goveđim proizvodima na svetu.



Kako navode sa Taste Atlasa, suvo meso iz Bosne i Hercegovine je specijalitet koji se pravi soljenjem, sušenjem i dimljenjem govedine na hrastovoj vatri.



- Meso ne sme biti previše suvo, a potreban je poseban skup veština i znanja da bi se jelo pravilno pripremilo. Pošto je za pripremu suvog mesa potrebna posebna stručnost, metode se obično prenose sa generacije na generaciju - navode sa poznatog gastro portala.



Kako dalje navode, meso se tradicionalno začinjava belim lukom ili biberom.



Specijalitet iz Bosne i Hercegovine dobio je ocenu 4.4, čime je ostavio iza sebe neke od najpoznatijih svetskih delikatesa, među kojima su španski Cecina de León i bugarska Pastarma govezhda, koji su zauzeli drugo i treće mesto sa istom ocenom 4.2, dok je na četvrtom mestu sa ocenom 4.1 italijanska Bresaola.



Lista obuhvata tradicionalne proizvode iz različitih zemalja, uključujući tursku Pastirmu, kanadski Montreal-style smoked meat, kao i regionalne specijalitete poput zlatiborske i užičke pršute iz Srbije, te visočke pečenice iz Bosne i Hercegovine koja je na devetom mestu sa ocenom 3.9.



Iz Taste Atlasa navode da se rangiranje zasnica na ocenama korisnika i stručnjaka, uz posebne mehanizme koji filtriraju nerealne ili pristrasne glasove.



Cilj ovih lista, kako ističu, nije konačna presuda o kvalitetu hrane, nego promocija lokalnih specijaliteta i gastronomskih tradicija.



