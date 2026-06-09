Par uplatio hotel u Zagrebu, dočekale ih stenice u krevetu

Odlazak u hotel trebalo bi da bude prilika za odmor i predah od svakodnevnih obaveza. Međutim, za jednog gosta iz Zagreba noćenje u hotelu pretvorilo se u neprijatno iskustvo koje je ubrzo izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.

Njegova supruga objavila je da se nakon noći provedene u hotelu probudio prekriven ujedima, dok je na posteljini, kako tvrdi, primetio tragove krvi i insekte za koje sumnja da su stenice.

Objava je vrlo brzo privukla pažnju javnosti i pokrenula raspravu o problemu sa kojim se putnici širom sveta sve češće susreću, prenosi Dnevno.

"Probudio se sav izujedan"

Prema navodima njegove supruge, problem je primećen tek ujutru.

"Probudio se sav izujedan, a na posteljini su bili tragovi krvi i zgnječeni insekti", navela je ona u objavi.

Slučaj je, kako tvrdi, prijavljen hotelu, a o svemu je obaveštena i sanitarna inspekcija. Istovremeno je pokrenuta procedura za reklamaciju smeštaja, iako konačna odluka o eventualnom povraćaju novca još nije doneta.

Strah koji deli veliki broj putnika

Ispod objave ubrzo su počeli da se nižu komentari ljudi koji su imali slična iskustva ili koji upravo stenice smatraju jednim od najvećih strahova tokom putovanja. Razlog za to nije samo neprijatnost koju izazivaju ujedi. Mnogo veći problem nastaje ukoliko se stenice neprimetno uvuku u kofere, garderobu ili lične stvari i zajedno sa putnicima stignu kući.

"Mnogi misle da je problem gotov kada napuste hotel, ali prava muka može da počne tek kada se vrate u svoj stan", napisao je jedan korisnik.

Zašto su stenice toliko uporne?

Stenice su sitni insekti koji se hrane ljudskom krvlju i najčešće su aktivni tokom noći. Kriju se u madracima, pukotinama kreveta, nameštaju, tepisima i drugim teško dostupnim mestima, zbog čega ih je često teško primetiti na prvi pogled.

Njihovo prisustvo najčešće otkrivaju:

ujedi na koži;

sitne krvave mrlje na posteljini;

tamne tačkice koje ostavljaju iza sebe;

karakterističan neprijatan miris kod većih infestacija.

Iako ne prenose ozbiljne zarazne bolesti, mogu izazvati jak svrab, alergijske reakcije i značajan psihološki stres.

Jedna greška može doneti problem u vaš dom

Ono čega se stručnjaci najviše pribojavaju jeste mogućnost da se stenice prenesu u domaćinstvo. Dovoljno je da se sakriju u šavu kofera, među odećom ili u torbi, pa da nakon povratka počnu da se razmnožavaju u stanu. Njihovo uklanjanje tada postaje dugotrajan i skup proces koji često zahteva profesionalnu dezinsekciju.

U pojedinim slučajevima potrebni su višestruki tretmani kako bi problem bio potpuno rešen.

Šta uraditi po povratku sa putovanja?

Stručnjaci savetuju da se nakon svakog putovanja obrati pažnja na nekoliko važnih stvari:

ne unositi odmah kofere u spavaću sobu;

pregledati šavove torbi i prtljaga;

odeću oprati na visokim temperaturama;

proveriti da li postoje neobični ujedi na koži;

obratiti pažnju na tragove na posteljini narednih dana.

Takve mere predostrožnosti mogu značajno smanjiti rizik od unošenja stenica u dom.

Problem o kojem se sve više govori

Poslednjih godina sve više evropskih gradova suočava se sa povremenim problemima vezanim za stenice, zbog čega putnici postaju oprezniji prilikom izbora smeštaja. Zbog toga stručnjaci savetuju da gosti pre rezervacije provere iskustva drugih putnika i obrate pažnju na recenzije koje pominju higijenu i održavanje objekta.

Jer, kako ističu, nekoliko minuta provere pre putovanja može sprečiti nedelje ili čak mesece problema nakon povratka kući.

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