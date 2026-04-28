Njeno korito probija se kroz krečnjački kanjon, okružen strmim stenama, gustim šumama i stazama koje više liče na lagane pozive na istraživanje nego na klasične planinarske rute.

Gradac nije reka koju samo „posetite“ – ona se doživljava čulima, tempom koji se spontano usporava čim joj se približite.

Voda je toliko bistra da se dno vidi i na mestima gde dubina deluje varljivo ozbiljno. Nijanse variraju od tirkizne do tamnozelene, u zavisnosti od svetlosti i vegetacije koja se nadvija nad njom. Temperatura gotovo nikada ne prelazi 15 stepeni, čak ni tokom najtoplijih letnjih dana, što je čini osvežavajućom, ali i dovoljno hrabrom za one koji vole da se rashlade u prirodnim bazenima i virovima, piše Siti magazin.

Gradac je, zapravo, jedan od poslednjih većih očuvanih rečnih sistema u Srbiji, sa statusom zaštićenog prirodnog dobra. Njena čistoća nije slučajnost, već rezultat kombinacije geografije, izvora koji dolaze iz krečnjačkih stena i činjenice da se ceo tok nalazi pod pažljivim ekološkim nadzorom. U njoj i dalje opstaju vrste koje su u mnogim drugim rekama gotovo nestale – poput potočne pastrmke, koja se smatra indikatorom izuzetno čiste vode.

Ali ono što Gradac čini posebnom nije samo biologija, već atmosfera. Duž njenog toka smenjuju se duboki, tihi delovi kanjona i otvoreni proplanci gde svetlost prodire kroz krošnje i stvara gotovo filmske prizore. U proleće, ceo kraj miriše na vlažnu zemlju i divlje bilje, dok leto donosi gust hlad šume i zvuk vode koji dominira prostorom. Jesen je možda i najdramatičnija – kada se lišće preliva u nijanse bakra i zlata, a reka ostaje hladna i mirna kao kontrast svemu oko sebe.

Za one koji vole aktivniji boravak u prirodi, uz Gradac se pruža jedna od najlepših pešačkih staza u ovom delu Srbije. Kanjon između manastira Ćelije i Lelić nudi rutu dugu oko 5–6 kilometara u jednom pravcu, ali bez osećaja napora koji bi ta dužina sugerisala. Staza je blaga, prirodna, i stalno ispresecana mestima gde se može stati, sići do vode ili jednostavno posmatrati tok reke koji menja boje u zavisnosti od doba dana.

U blizini polazne tačke nalazi se manastir Ćelije, koji dodatno daje ovom prostoru sloj tišine i istorijske dubine. Okolina manastira je uređena, sa lako dostupnim parkingom i stazom koja odmah vodi u prirodu, bez naglih prelaza – kao da se iz jednog sveta polako prelazi u drugi.

Nedaleko odatle, tik uz reku, postoje mala etno domaćinstva koja su postala omiljena stanica za posetioce. U njima se može popiti kafa uz zvuk vode, pojesti domaći obrok i na trenutak potpuno izgubiti osećaj vremena. To su mesta gde se ne žuri, gde se dan produžava sam od sebe.

Gradac je i jedno od retkih mesta gde se još može videti sklad između čoveka i prirode bez pretencioznosti. Nema velikih turističkih kompleksa, nema preterane komercijalizacije – samo reka, šuma, stene i ljudi koji dolaze da na trenutak izađu iz svakodnevnog ritma.

Zbog svega toga, ova reka je mnogo više od prirodne atrakcije. Ona je prostor u kojem se vraća jednostavnost – hodanje bez cilja, kupanje u hladnoj vodi, slušanje vetra kroz lišće i osećaj da je sve baš onako kako treba da bude.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:



Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.